Nella puntata di oggi 31 gennaio di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha affrontato il tema del Coronavirus: ecco l’appello della conduttrice.

Ormai non si parla d’altro negli ultimi giorni: l’intero pianeta è sotto choc per quanto sta accadendo in Cina e pian piano in altre zone del mondo. Il Coronavirus è scoppiato in Wuhan: è proprio nella città cinese che stanno morendo centinaia di persone. I casi di contagio confermati sono circa 10 mila: questo genera un forte allarmismo tra la popolazione. Si sta però esagerando visto che molti in Italia accostano l’epidemia ai cinesi presenti in Italia: questi ultimi, molti dei quali hanno delle attività o lavorano nel nostro paese, vengono discriminati o isolati totalmente. Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio Cinque ha affrontato il tema del Coronavirus ed anche del razzismo che si sta generando nei confronti dei cinesi: ecco il gesto inaspettato e l’appello della famosa conduttrice di Mediaset.

Pomeriggio Cinque, Coronavirus: il gesto inaspettato di Barbara D’Urso

Durante la puntata di oggi 31 gennaio di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha affrontato il tema del Coronavirus. Ormai non si parla d’altro in Italia e nel mondo: questo terribile virus che sta colpendo l’intera Cina ed anche altre parti del mondo sta creando uno stato di allarmismo generale. Essendosi sviluppato a Wuhan, città cinese, molti stanno iniziando a prendere le distanze dal mondo asiatico e da tutti i luoghi, locali e ristoranti orientali. Si sta generando una forma di razzismo del tutto insensata e sbagliata: Barbara D’Urso, nel suo programma pomeridiano, ha voluto lanciare un messaggio a tutti coloro che vedono i cinesi come pericolosi. Prima di tutto ha voluto diffondere il messaggio attraverso un gesto: ha mangiato in diretta un biscotto della fortuna, simbolo della Cina. Ha poi aggiunto:

“C’è gente che non va più al ristorante cinese. A Roma in un bar non fanno entrare persone asiatiche. Questo è razzismo. Non potete sapere se in una pizzeria italiana lavorano delle persone cinesi. Bisogna eliminare questa psicosi. Il Coronavirus si trasmette con goccioline di saliva se uno ha il virus, non si trasmette con i cibi. Voglio dare anche io un segnale forte mangiando questo biscotto della fortuna”.

La famosa conduttrice Mediaset ha voluto mostrare solidarietà per la popolazione cinese mangiando il loro simbolo, famoso soprattutto nei loro ristoranti: un biscotto della fortuna. Ha poi lanciato un appello molto significativo.