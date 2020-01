Costanza Caracciolo oggi era abbastanza polemica tra le storie di Instagram: la compagna di Bobo Vieri ha avuto un problema per strada con la figlia

La Caracciolo ormai è una mamma a tempo pieno. L’ex velina di Striscia la notizia nel novembre 2018 è diventata mamma di Stella, la bambina avuta dalla relazione con Bobo Vieri. La coppia, dopo le nozze celebrate con rito civile ad Affiori, storico quartiere di Milano, hanno annunciato di aspettare un secondo figlio. Costanza, dunque, si appresta a diventare mamma bis, ma nel frattempo sta imparando la pratica con Stella. Fare la mamma non è sicuramente semplice e l’imprevisto spesso è dietro l’angolo.

Costanza Caracciolo, inconveniente per strada con la figlia

Questa mattina, la Caracciolo era molto polemica su Instagram. L’ex velina, infatti, ha pubblicato alcune stories in cui si lamentava con le abitudini di alcuni ‘cattivi’ cittadini. Costanza è scesa per fare una passeggiata con la piccola Stella, che ovviamente era nel passeggino, ma per la strada ha trovato vari intralci. La Caracciolo si è imbattuta prima in alcuni rifiuti, che non le hanno permesso di camminare sul marciapiede con la piccola Stella; poi ha trovato un camion sulle strisce pedonali e di conseguenza è stata costretta a fare un attraversamento abbastanza pericoloso. La compagna dell’ex bomber dell’Inter poi si è giustificata tra le stories del popolare social network: “Essendo incinta faccio più fatica a fare tutto. Di conseguenza quando incontro questi ostacoli mi danno molto fastidio“.

La Caracciolo non ha assolutamente torto. Le cattive abitudini vanno condannate. Il pedone deve essere libero di camminare per strada, come sottoscrive il codice della strada, e soprattutto non deve correre alcun pericolo. Ci auguriamo che la Caracciolo non incontri più un impedimento del genere e che insieme a Stella possa godersi lunghe passeggiate.