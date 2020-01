Durante la diretta di questa sera del GF Vip, Adriana Volpe è stata duramente presa di mira tra Rita Rusic ed Antonella Elia: cos’è successo.

La puntata di questa sera del GF Vip sarà davvero imperdibile, ne siamo certi. Non soltanto per l’ingresso come nuova concorrente di Serena Enardu, ma anche per i numerosi colpi di scena che, come ogni settimana, Alfonso Signorini ci riserverà. In effetti, anche l’inizio di questa puntata non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. In pochissimi istanti di diretta, infatti, abbiamo assistito ad un duro scontro tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Rita Rusic. Tra le tre donne non sembra affatto correre buon sangue. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata, non se le sono certo mandate a dire. Ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

GF Vip, scontro acceso tra Adriana, Rita ed Antonella: cos’è successo

Il tutto è partito la settimana scorsa. Quando Adriana Volpe ha nominato Rita Rusic inaspettatamente. Ecco. Come raccontato in un nostro recente articolo, la nomination non è assolutamente passata inosservata. Tanto che, qualche giorno fa, è scoppiata una furiosa lite tra l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e la conduttrice televisiva. Ma non è finita qui. Perché anche quella che sembrava un’amicizia tra Antonella Elia ed Adriana sembra incrinarsi. È proprio per questo motivo che sia Rita che l’opinionista de La Repubblica delle Donne si sono scagliata contro la Volpe. La Rusic ritiene che Adriana la reputi un’antagonista; la Elia, invece, definisce Adriana ‘un’oca’. Insomma, delle parole dure. È proprio per questo motivo che, nel corso della diretta di questa sera del GF Vip, Alfonso Signorini è ritornato sull’argomento.

Nonostante i tentativi di Alfonso Signorini di far chiarire le tre donne della casa, Adriana, Rita ed Antonella sembrano avere le idee abbastanza chiare. Non corre buon sangue, e questo è chiaro. Chissà, magari nel corso della loro permanenza all’interno della casa, le cose cambieranno?