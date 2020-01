Wanda Nara di recente è stata insultata da Barbara Alberti nella casa del GF VIP 4: l’opinionista lancia la sfida sui social network

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il gioco ormai è entrato nel vivo. Le nomination hanno generato le prime eliminazioni e presto potrebbe arrivare addirittura una doppia eliminazione a sorpresa. Nella scorsa puntata del reality show, infatti, nessuno ha abbandonato la casa più spiata d’Italia. Il televoto era stato annullato dopo l’abbandono momentaneo della Alberti. La scrittrice poi ha deciso di rientrare in gioco ed è tornata ad essere una concorrente a tutti gli effetti. La Alberti ha fatto nuovamente discutere in settimana per alcune parole pronunciate nei confronti della Nara. Le sue frasi hanno fatto il giro del web e ovviamente sono arrivate anche all’opinionista, che ha deciso di rispondere tra le stories di Instagram.

GF VIP, Wanda Nara lancia la sfida a Barbara Alberti

Le parole pronunciate dalla Alberti nella casa del Grande Fratello Vip 4 hanno fatto molto discutere. La scrittrice, chiacchierando in camera da letto con gli altri coinquilini, ha affermato: “Wanda è alta un metro e cinquanta ed ha l’ottava di seno. È un mostro“. Le sue frasi hanno fatto il giro del web, creando abbastanza scalpore. Molti telespettatori, infatti, hanno già il dente avvelenato con la scrittrice per le parole usate nei confronti di Pasquale Laricchia. La Alberti, però, sembra non aver imparato la lezione e ci è ricascata con l’opinionista del reality show. La compagna di Mauro Icardi, dopo aver visionato i filmati, ha deciso di rispondere tra le stories di Instagram. La Nara prima di tutto ha precisato la sua altezza, un metro e settanta centimetri, non un metro e cinquanta come dichiarato dalla Alberti; poi ha aggiunto: “Ci vediamo stasera al Grande Fratello Vip“. Le parole dell’opinionista suonano come un guanto di sfida lanciato alla scrittrice. Wanda questa sera potrebbe entrare nella casa del reality show di Canale 5 per avere un confronto con la scrittrice. La Nara è apparsa abbastanza contrariata tra le stories del popolare social network, ergo possiamo prevedere fuoco e fiamme nella puntata di stasera.

La quarta edizione del GF VIP è divenuta ormai famosa per i confronti faccia a faccia nella casa. Nelle scorse puntate abbiamo assistito al confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia, tra Valeria Marini e Rita Rusic e presto potremmo assistere anche al confronto tra la scrittrice e la procuratrice argentina.