Grande Fratello Vip, una concorrente insulta Wanda Nara: “Un mostro”, ecco cosa è accaduto.

Un’edizione davvero scoppiettante, quella in corso del Grande Fratello Vip. I colpi di scena sono all’ordine del giorno nella Casa più spiata della tv. Ma, molto spesso, i concorrenti si lasciando andare a qualche frase ‘di troppo’, dimenticando di essere ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere. È accaduto a Salvo Veneziano, che per le sue frasi su Elisa De Panicis è stato squalificato dal gioco. È accaduto a vari concorrenti dopo l’entrata di Valeria Marini: i commenti sul suo aspetto fisico non sono passati inosservati. Ed è quello che è accaduto nelle ultime ore anche a Barbara Alberti. In un video che circola sul web, viene ripresa una chiacchierata in camera da letto tra Barbara, Rita Rusic e Andrea Montovoli. È proprio in questo momento che la Alberti usa parole non proprio carine per descrivere l’opinionista del Grande Fratello Vip, Wanda Nara. In particolare, la scrittrice commenta la misura del suo seno. Dopo alcuni secondi, però, la concorrente si rende conto di avere il microfono, e si porta la mano vicino alla bocca, essendosi resa contro della ‘gaffe’. Scopriamo le sue parole.

Grande Fratello Vip, una concorrente insulta Wanda Nara: la gaffe di Barbara Alberti

“Mai come Wanda Nara, che è alta 1 metro e 50 e si e fatta l’ottava misura, sei un mostro! Ho visto le foto…”. Queste le parole di Barbara Alberti, durante una chiacchierata con Rita ed Andrea Montovoli, all’interno del Grande Fratello Vip. Parole che non sono passate inosservate: sul web, soprattutto su Twitter, in molti hanno pubblicato il video di questo momento. Un momento in cui Barbara si lascia andare a dei commenti particolarmente forti sulla showgirl argentina, che secondo la Alberti avrebbe esagerato con i ritocchi. Ma la concorrente del GF Vip si rende conto troppo tardi di avere microfono e telecamere puntate addosso: le sue parole hanno già fatto il giro del web. Cosa accadrà questa sera durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini informerà Wanda dei commenti della Alberti? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa accadrà nel reality più spiato di Italia.

Una puntata, quella di stasera, che si preannuncia avvincente! Tra le altre sorprese, ci sarà un nuovo incontro tra Serena Enardu e Pago: il cantante non sa che la sua ex entrerà di nuovo in Casa. Cosa accadrà durante il faccia a faccia! Appuntamento a questa sera, su Canale 5!