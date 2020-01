Grande Fratello Vip, scoppia la lite durante la notte: il motivo è davvero incredibile

Grande Fratello Vip, nuova lite durante la notte nella casa più spiata d’Italia: il motivo, questa volta, è davvero incredibile, cos’è successo.

Non è stata una notte affatto tranquilla, quella trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip a qualche ora di distanza dall’ottava diretta del reality. Dopo la furiosa lite scattata subito dopo le nominations scorse, questa notte è scoppiata un altro acceso scambio di opinioni tra due concorrenti della casa più spiata d’Italia. Ormai sono diverse settimane che il reality è iniziato. È proprio per questo motivo che, com’è giusto che sia, basta davvero poco per far perdere la pazienza a chiunque. Anche in questo caso, infatti, il motivo del litigio è davvero banale. Ovviamente, non è successo nulla di irreparabile, sia chiaro. Ma siete curiosi di sapere che cosa è successo? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, lite nella notte: c’è successo a poche ore dalla diretta

Sono diverse settimane che i concorrenti del Grande Fratello Vip sono rinchiusi all’interno della casa di Cinecittà. È proprio per questo motivo, seppur per motivi futili, facilmente si può perdere la pazienza. È accaduto, non a caso, qualche ora fa. Quando, durante uno spuntino di alcuni concorrenti in piena notte, è scoppiata una lite tra due gieffini. Parliamo di Andrea Montovoli e Paola Di Benedetto. Sapete per quale motivo hanno litigato però? Per il cibo. Ebbene si. Sembrerebbe che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin abbia proposto l’idea di dividere il cibo. In modo tale che nessuno ne resti senza. La proposta, seppure votata con maggioranza, non sembra soddisfare tutti. In primis, Adriana Volpe, ma anche il bell’attore.

‘Abbiamo tanto cibo. La gente a casa non arriva a fine mese. Qui mangiamo come il ristorante’, dice Andrea. Immediata è stata la reazione di Paola. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha controbattuto: ‘Ma che discorsi mi stai facendo. Cosa c’entra’. In mezzo alla discussione è intervenuto anche Patrick Ray Pugliese. Che, memore della sua pregressa esperienza, ha chiaramente fatto capire di non litigare per il cibo.

Cosa succederà nella diretta di questa sera?

Una puntata del GF Vip davvero imperdibile. Come sempre, d’altronde. Come anticipato da alcuni nostri articoli, stasera assisteremo all’incontro tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. Ed, infine, tra Pago e Serena Enardu. Ma non solo. Ovviamente, scopriremo in diretta televisivo il nome dell’eliminato. Al momento, al ballottaggio vi sono: Andrea, Patrick e Rita. Chi, secondo voi, dovrà abbandonare il gioco? E, soprattutto, chi saranno i nominati di questa sera?

