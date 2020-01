A poche ore dall’ottava diretta del Grande Fratello Vip, è scoppiata una nuova lite all’interno della casa più spiata d’Italia: ecco cosa è successo.

Mancano pochi istanti all’inizio dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip, eppure in casa non si respira affatto un clima tranquillo. Dopo la lite di questa notte, qualche ora fa, è scoppiata un’altra accesa discussione all’interno della quattro mura di Cinecittà. Ad esserne le protagonista indiscusse, questa volta, sono due donne. Che, dati i loro caratteri molto forti, non se le sono affatto mandate a dire. Pensate, al momento del loro litigio, tutti gli altri concorrenti, seppure intenti a fare altre cose, sono accorsi nella beauty zone per cercare di capire cosa fosse successo tra di loro. Ovviamente, non è successo nulla di irreparabile, sia chiaro. Come la discussione scorsa, anche questa ha un motivo davvero futile. Siete curiosi, però, di sapere cosa è accaduto tra le due donne, il motivo di questa nuova lite e, soprattutto, di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, nuova lite nella casa a poche ore dalla diretta

Ad essere le protagoniste indiscusse di questa nuova lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono Antonella Elia e Clizia Incorvaia. A far scatenare questo litigio sarebbe stato un commento che l’opinionista de La Repubblica delle Donne avrebbe fatto all’ex compagna di Francesca Sarcina mentre era intenta a prepararsi un bellissimo bagno caldo. ‘Mi devi dire tu se devo indossare gli occhiali da sole? Li ho indossati per scherzare. Facevo la scema e scherzando con te. Ti ho votato tra i preferiti e mi tratti a pesci in faccia’, dice la fashion blogger. Immediata è stata la reazione dell’ex naufraga. Che, così come siamo stati abituati a vederla in queste tre settimane del reality, non le ha mandato di certo a dire. ‘Sei una piccola iena’, inizia a rispondere la Elia. Tuttavia, gli animi non si sono affatto placati. Anzi. Clizia, infatti, continua a contestare il comportamento di Antonella definendolo ‘maleducato’ e non adatto alla ‘sua età’.

‘Questa è impazzita’, dice Antonella riferendosi a Clizia e rivolgendosi ai suoi compagni che erano accorsi nella beauty zone per capire cosa stesse accadendo in quel frangente. E, poi, conclude: ‘Senti io penso un sacco di cose di te che prima non credevo. Sei vanitosa, presuntuosa e prendi per il c**o tutti su tutto, ma ora non voglio scendere nei particolari’. Dette queste parole, Antonella va via. Lasciando Clizia in compagnia di Fabio Testi.

