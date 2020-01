Da poco in televisione con All Together Now, Melita Toniolo vanta di un successo pazzesco: ecco la sua intervista esclusiva per Sologossip a cuore aperto.

È stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 7. Parliamo, senza alcun dubbio, di Melita Toniolo. Con la sua bellezza, simpatia e spiccata ironia, la giovane trevigiana ha conquistato davvero tutti. Tanto che attualmente, nonostante siano passati anni dal suo debutto televisivo, detiene un successo davvero assoluto. Su Instagram, la giovane Melita detiene un record di followers davvero pazzesco. Ed è proprio per questo motivo che la redazione di Sologossip ha deciso di contattarla in esclusiva per scoprire qualche cosa in più su di lei, sulla sua vita, i prossimi progetti e, perché no, anche il suo pensiero su quanto è accaduto ultimamente nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Melita Toniolo: “In Tv proposte che non erano giuste”, la confessione a cuore aperto

Partiamo un po’ dalla tua infanzia. Sei nata a Treviso da madre casalinga e papà operaio: che rapporti hai avuto con loro da piccola? “Sono sempre stata una bambina vivace e sveglia. E, da buona ariete, anche molto cocciuta, cosa che mi è rimasta poi nel tempo. Loro sono molto liberi mentalmente, quindi mi hanno sempre appoggiata nel mondo del lavoro”; Hai un ricordo della tua infanzia che non potrai mai dimenticare? “Sicuramente quando la domenica si andava a casa dei nonni e, puntualmente, c’era l’insalata di riso e i sofficini. Oppure, quando mio nonno mi portava in Piave a fare le lunghe passeggiare. Oppure, a vendemmiare nei campi dei nonni”, Com’era Melita da bambina? “Come sono adesso. Profonda, ma un po’ matta. Libera, ma con il sogno di una famiglia unita e una casa enorme. Sono rimasta la stessa peperina e testarda”; Sappiamo che hai una sorella: che rapporti hai con lei adesso? “Lei è più grande di me di 8 anni e, per certi versi, siamo completamente diverse! Lei è quella che ragiona di più belle corse, molto più stabile e quadrata. Io sono un po’ la ‘pecora nera’ con lo zaino in spalla che non riesce a stare ferma in un posto neanche a pagarmi”; Sei diplomata in grafica pubblicitaria: com’è nata questa tua passione? “Posso essere sincera?! Cercavo una scuola che non mi impegnasse troppo. Quindi, ho preferito grafica perché all’interno c’era anche la fotografia che a me piaceva molto. Ma odiavo la scuola e non vedevo l’ora di fare il salto della mia vita”; Nonostante il diploma, hai deciso in seguito di intraprendere la tua carriera da modella: cosa ti ha spinto a farlo? “Dentro di me lo sentivo, lo sapevo che qualcosa sarebbe cambiato nella mia vita. Non so perché, ma lo sentivo proprio nello stomaco che quella non sarebbe stata la mia vita. Ero troppo irrequieta!”; Veniamo al Grande Fratello. Dopo diverse esperienze televisive di cui sei stata protagonista, nel 2007 entri nella casa più spiata d’Italia. Che ricordi hai di quest’esperienza? ” Bellissimi! È come entrare in una navicella spaziale e tornare dopo dopo 10 anni. Esci ed è tutto diverso. Vedi la gente che piange perché vuole toccarti e altri che sono delle bestie nei tuoi confronti. Tu hai una nuova dimensione dove devi capire come si vive. I Gf di adesso sono molto diversi. Entrano già persone viste o già pronte al cambiamento. Noi non lo eravamo e non sapevamo davvero fuori cosa sarebbe successo”; Come ha cambiato il GF la tua vita? “Ovviamente in meglio. È stato il mio trampolino di lancio! Il dopo, lo conoscete tutti”; Terminata l’esperienza nella casa, la tua carriera è stata tutta in ascesa. Sei diventata la cosiddetta ‘Diavolita’ fino ad essere, attualmente, una web influencer davvero molto seguita ed amata: qual è stata la chiave del tuo successo? “Non lo so sinceramente, ma credo l’ironia scoppiettante, il fisico prorompente (all’epoca – ride ndr) e la giovane età che ti porta a fare tutto con molta leggerezza!”; È da poco iniziata la quarta edizione del Grande Fratello Vip, in cui hanno preso parte anche quattro highlander: cosa ne pensi di quanto accaduto a Salvo Veneziano? Sei d’accordo con la squalifica? “Sinceramente no! E so che qualcuno non sarà d’accordo, ma se potessimo squalificare tutti gli uomini che al bar, o negli spogliatoi, o a cena o in vacanza, parlano così di ragazze appena viste o conosciute, probabilmente ne resterebbero 2. Ormai, con l’era dei social, devi stare attento anche alle metafore, alle battute, al dialogo leggero che puoi avere con un amico. Odio i moralisti!”; Invece, della vicenda tra Serena Enardu e Pago, cosa ne pensi? “Anche qui sarà controcorrente come sempre, ma perché vedo la vita molto più realisticamente degli altri. Non so perfettamente cosa abbia fatto Serena, ma qualsiasi donna può sbagliare. E qualsiasi uomo può perdonare! Se l’avesse fatto un uomo, non sarebbe andato al rogo come hanno fatto con lei, anzi! Altro stereotipo dei social…il non perdono!”; Fino a poche settimane fa, ti abbiamo visto nel muro di All Together Now: com’è stata questa esperienza? “Pazzesca! Mi sono divertita tantissimo e ho trovato davvero tantissimi amici che porto ancora nel cuore..spesso ci vediamo!”;

13. Parliamo un po’ della tua vita privata: dal 2015 sei fidanzata con Andrea Viganò conosciuto durante Colorado Cafè: cosa ti ha colpito di lui? “La sua simpatia, la sua genialità, la sua bontà e il suo amore per i bambini”;

14. Chi ha fatto il primo passo tra voi due? “Lui! È stato davvero molto paziente, perché io non ero pronta per una storia”;

15. Il tuo primogenito Daniel è splendido, ma com’è la vita da mamma? “Molto diversa da quella di prima, ma completa! Lo amo da morire ed è la ragione della mia vita”;

16. Che progetti hai per il tuo futuro? Dopo l’esperienza ad All Together Now, vorresti continuare in televisione oppure desideri altro? “Non sono una ‘malata di protagonismo’, quindi quello che verrà, vedremo. Negli ultimi anni ho deciso di lavorare più con Instagram, perché le proposte in tv non erano quelle giuste”;

17. Qual è il tuo più grande sogno? “Di essere serena sempre nella vita e di avere una cosa enorme dove poter invitare tanti amici. Nulla di più!”

di Martina Petrillo