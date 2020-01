La top model Naomi Campbell è apparsa completamente senza vestiti su Instagram, per una campagna pubblicitaria: il web si ‘infiamma’ di like

Naomi Campbell è certamente una delle donne più belle al mondo, con una carriera imparagonabile. La Venere Nera è una vera e propria icona nel mondo, con il suo fisico statuario e i lineamenti perfetti. Per lei il tempo sembra non passare mai, e i suoi quasi 50 anni, non le impediscono di sfilare le passerelle di moda più importanti e prestigiose al mondo, posando per i più famosi brand di moda. Ed è proprio uno dei servizi per cui ha posato recentemente che sta facendo impazzire il web. Oltre ad essere bellissima, la modella è anche una vera maestra delle provocazioni, nessuno riuscirebbe a rimanere impassibile a lungo dinanzi un suo set fotografico. Ed è ciò che è accaduto anche oggi! Ma scopriamo insieme quale foto sta infuocando il web…

La top model Naomi Campbell è apparsa completamente senza vestiti su Instagram

Naomi Campbell è davvero incontenibile e lo ha dimostrato ancora una volta. Amatissima dal pubblico, il suo profilo Instagram Ufficiale conta ben 8 milioni e mezzo di follower, un numero davvero incredibile. Attivissima sui social, condivide principalmente quella che è la sua vita lavorativa, tra set fotografici e passerelle di moda. Le sue foto non sono mai banali o scontate, anzi, hanno sempre uno stile ricercato e curato. Molte di queste sono scattate da fotografi professionisti di fama mondiale, che certamente non possono che aver piacere di lavorare con una professionista di questo calibro.

La foto che ha fatto impazzire il web è davvero piccante… La Venere nera ha infatti posato per una campagna pubblicitaria di Vivienne Westwood. Qui appare completamente senza vestiti, così come madre natura l’ha creata e con un’acconciatura molto imponente. Per chiunque non abbia visto la foto e voglia provvedere, può trovarla qui!