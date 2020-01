Sanremo 2020, chi è Levante: età, compagno, frasi, altezza e peso

Levante sarà una delle big in gara al Festival di Sanremo 2020: vi raccontiamo chi è, la sua età, se ha un compagno, le frasi più belle, l’altezza e il peso

Mancano pochissimi giorni alla settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020. La manifestazione canora sarà diretta e condotta da Amadeus, che sarà affiancato da due donne diverse a serata. Da Diletta Leotta a Georgina Rodriguez, fino ad Antonella Clerici e Mara Venier. La conduttrice di Domenica In affiancherà il conduttore nella finalissima in programma sabato 8 febbraio. In gara ci sono tantissimi big, tra cui l’ex giudice di X Factor. Per lei si tratta dell’esordio assoluto nel festival della canzone italiana. L’artista si presenterà con il brano “Tiki Bom Bom“.

Chi è Levante?

Claudia Lagona, nome all’anagrafe dell’artista, è nata il 23 maggio 1987 a Caltagirone. La sua età, dunque, è di 32 anni. Nonostante la giovane età, l’artista ha alle spalle una carriera già ben avviata. Lei afferma di essere cresciuta con la musica di Mina, di Carmen Consoli e di altri artisti di successo. Dopo aver aperto i concerti di Max Gazzè, nel 2014 pubblica il suo primo album, Manuale distruzione, che si posiziona subito all’ottavo posto nella classifica FIMI. Da quel momento sarà tutto un crescendo, che la porterà a pubblicare altri tre album: Abbi cura di te, Nel caos di stanze stupefacenti e Magmamemoria. Nel 2017 partecipa all’undicesima edizione del talent show X Factor in qualità di giudice accanto a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Oltre a comporre brani, l’artista scrive anche romanzi: nel gennaio 2017 ha pubblicato Se non ti vedo non esisti (edito Rizzoli), che entra nella classifica di libri di narrativa più venduti in Italia. Nel novembre 2018, invece, ha pubblicato il suo secondo romanzo, Questa è l’ultima volta che ti dimentico, che ha raggiunto subito la top ten delle vendite in Italia. L’artista, inoltre, ha collaborato anche con molti cantanti, come Tiziano Ferro, Gianni Morandi e Irene Grandi.

Riguardo alla sua vita privata, nel settembre 2015 ha sposato il disc Jockey Simone Cogo, in arte Sir Bob Cornelius Rifo. La loro storia d’amore è durata circa due anni. Nel 2017, infatti, l’artista ha annunciato a Vanity Fair la fine della relazione. In seguito è stata legata sentimentalmente a Diodato, ma i due si sono lasciati lo scorso anno.

Le frasi più belle

I brani dell’artista sono molto ascolti. Di seguito vi proponiamo le frasi più belle tratte dai suoi brani:

“Ho un cuore che ha puntato tra le stelle, eppure vivo sotto questa pelle” (Cuori d’artificio)

“Fidati di me davvero, ci girerà la testa ma, ti giuro, non cadremo. Fidati di me fino a quando ci riesco a farti ridere, per tutto il tempo in cui ti tengo stretta a me” (Diamante)

“Questo è il futuro che sognavi per te? Credevi fosse più lontano, eh? Ti senti fuori tempo limite, contro ogni previsione. Hai perso il desiderio della rivoluzione” (Andrà tutto bene)