Sanremo 2020, chi è Giordana Angi: età, carriera e vita privata dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

È tutto pronto per la nuova attesissima edizione del Festival di Sanremo: dal 4 all’8 febbraio non si parlerà di altro. Si tratta della 70esima edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese, che quest’anno si preannuncia ricca di novità. A partire dal conduttore e direttore artistico del Festival, che sarà per la prima volta Amadeus. Ed è stato proprio lui a scegliere i Big che gareggeranno quest’anno: un cast davvero variegato, tra artisti dalla carriera lunga e illustre a giovani stare. Tra i concorrenti che saliranno sul Palco dell’Ariston c’è anche lei, Giordana Angi. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Big, dopo la fortunata esperienza nel talent di Canale 5, dove è arrivata seconda alle spalle di Alberto Urso. In attesa di ascoltare il brano che presenterà a Sanremo 2020, conosciamo meglio Giordana.

Giordana Angi è uno dei Big ufficiali del Festival di Sanremo 2020. Il suo brano si intitola Come mia madre, ‘una dedica speciale a mia madre e tutte le mamme’, scrive la cantautrice. Che dopo l’esperienza nel seguitissimo talent di Maria De Filippi può contare su un vero e proprio esercito di sostenitori. Nata a Vannes, in Bretagna, il 12 gennaio del 1994, la cantautrice ha cittadinanza francese: è tra Italia e Francia che trascorre i primi anni della sua vita, finché non si trasferirà definitivamente ad Aprilia con la sua famiglia. Un passato, quello di Giordana, non proprio semplice: ad Amici, la cantante ha spesso parlato del difficile rapporto avuto col padre, che si è complicato quando era adolescente. Dopo la separazione con la madre, il padre di Giordana si è allontanato anche dalla figlia: un vuoto che ha segnato la cantante in maniera molto forte. Ma Giordana è riuscita a ‘salvarsi’ anche grazie a quella che è la sua più grande passione, la musica. Una passione che l’ha condotta fino al suo sogno più grande: cantare a Sanremo. Anche se quella che che sta per iniziare non è la prima avventura di Giordana sul palco di Sanremo: nel 2012, la cantante ha partecipato al Festival nella categoria Giovani, col brano Incognita Poesia. Ma è nell’ottobre del 2018 che arriva la svolta: la Angi entra a far parte della scuola di Amici, dove sin dalle prime puntate si è distinta per il suo talento. Un talento che l’ha condotta fino alla finalissima, persa contro l’amico Alberto Urso, anche lui tra i Big di Sanremo 2020. Durante la partecipazione ad Amici, Giordana ha pubblicato numerosi singoli di gran successo. Primo tra tutti Casa, certificato disco d’oro dalla Fimi, insieme all’omonimo EP. Anche il 2019 è ricco di successi per Giordana: è tornata in tv come coach ad Amici Vip, sempre al fianco di Alberto Urso. È questo l’anno di Stringimi più forte, altro singolo di successo, contenuto nel secondo Album Voglio essere tua.

Sulla vita privata della cantante non sappiamo molto. Durante l’esperienza ad Amici, Giordana ha rivelato di aver scritto una delle sue canzoni più belle ad una sua ex, di cui però non conosciamo il nome. Secondo quanto ha raccontato in una recente intervista a Verissimo, la cantante oggi è single. Nei suoi pensieri, per ora, c’è solo la sua amata musica! Siete curiosi di ascoltare il brano di Giordana per Sanremo 2020? Manca davvero poco!