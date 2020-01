Belen e Stefano, Cecilia rompe il silenzio: le parole che sorprendono

In una recente intervista Cecilia Rodriguez ha chiaramente espresso la sua opinione sul ritorno di fiamma tra sua sorella Belen e Stefano: cosa dice.

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è assolutamente passato inosservato. Nonostante sia passato più di un anno dalla ufficializzazione, i due piccioncini fanno ancora tanto parlare di loro. Non a caso, durante la presentazione di Ex On The Beach, il programma che Cecilia Rodriguez – insieme al suo fidanzato Ignazio Moser – conduce su MTV, la sorella dell’argentina è ritornata sull’argomento. Esponendo, molto probabilmente per la prima volta, la sua opinione a riguardo di questo argomento. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le parole della giovane Rodriguez sono davvero sorprendenti. Ecco i dettagli.

Cecilia Rodriguez, le parole su Stefano e Belen spiazzano tutti

Era fine settembre del 2013 quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino convolavano a nozze. Conosciutisi all’interno della scuola di Amici, si sono piaciuti, innamorati ed, in seguito, sposati. Purtroppo, il loro matrimonio non è durato molto. Dopo soltanto due anni, seppure con sofferenza, si sono detti addio. Da quel momento, entrambi hanno tentato di rifarsi una vita. La showgirl, ad esempio, è stata per diverso tempo con Andrea Iannone. Fino all’anno scorso quando, dopo aver rotto con il pilota della MotoGp, l’argentina è ritornata con il suo ex marito. E da quel momento non si sono più lasciati. Ancora adesso, come testimonia la loro sintonia e complicità su Instagram, sono innamorati più che mai. Ma cosa ne pensa la famiglia di lei di questo ritorno di fiamma? Ecco. A parlare è Cecilia. Che, durante la presentazione di Ex On The Beach, programma di MTV di cui è al timone, ha detto: “Sono innamorati. E Santigo è felice. Mi sono dovuta ricredere”.

Sono proprio queste le parole che, molto probabilmente per la prima volta, la giovane Cecilia dice su sua sorella e su suo cognato.