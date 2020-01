Stefano De Martino sceglie un regalo di Natale per l’amica Mara Venier davvero speciale: il web impazzisce tra like e commenti sotto il video

Stefano De Martino oltre ad essere conosciuto per il suo enorme talento come ballerino, si sta facendo strada nel mondo della televisione anche come conduttore. Vi ricordiamo infatti che il giovane marito di Belen Rodriguez ha condotto egregiamente questa nuova edizione di ‘Stasera tutto è possibile’, il format di Rai 1 che ha fatto impazzire milioni di telespettatori. De Martino nel corso di questi ultimi anni ha dato prova più volte del suo talento e del suo impegno per cimentarsi in sfide sempre nuove e sul suo percorso ha avuto la possibilità di lavorare in più occasioni con una delle regine della televisione Italiana: Mara Venier. Il ballerino e la conduttrice hanno instaurato un bellissimo rapporto non solo lavorativo, ma anche di amicizia. I due infatti, hanno lavorato insieme a ‘L’Isola dei Famosi’, lui come inviato e lei come opinionista. Poi si sono rivisti anche nel corso dei loro programmi ‘Domenica In’ e ‘Stasera tutto è possibile’. Insomma pare proprio che tra i due ci sia un ottimo feeling, anche al di fuori degli studi televisivi e a dimostrazione di ciò, la conduttrice ha pubblicato un video in cui mostra il regalo di Natale che le ha donato il ballerino Campano, decisamente gradito!

Stefano De Martino, regalo di Natale per Mara Venier: il web impazzisce

Stefano De Martino si è sempre mostrato come un ragazzo simpatico, dolce ed umile e forse proprio per questo ha conquistato anche il cuore di Mara Venier, che da qualche anno ormai coltiva con lui uno splendido rapporto di amicizia. In particolare, sappiamo che la conduttrice Rai, oltre ad essere un’eccellente professionista, è anche un’appassionata di cucina. La donna, infatti, spesso pubblica sul suo profilo Instagram Ufficiale attimi di vita quotidiana, in cui appare ai fornelli, intenta a preparare manicaretti per tutta la famiglia. E pare proprio che il regalo del giovane sia stato graditissimo proprio per questa ragione! Stefano ha infatti donato alla Venier dei prodotti tipici Campani, con cui potersi cimentare nell’esecuzione dei suoi piatti preferiti. Regalo che la donna ha voluto condividere con tutti i suoi fan, mostrando il suo entusiasmo e la gioia di aver ricevuto il regalo.

Il video su Instagram ha riscosso moltissimo successo e per tutti coloro che ancora non l’hanno visionato, possono farlo qui!