Uomini e Donne trono over anticipazioni, Armando Incarnato accusa Veronica Ursida: volano parole forti tra i due, interviene anche Maria De Filippi

Armando Incarnato è certamente uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. L’uomo di origini Napoletane, ha avuto un durissimo scontro, con una delle dame del parterre femminile del programma. Armando dopo il due di picche ricevuto da Ida Platano, ha iniziato a frequentare Roberta Di Padua e Veronica Ursida. Con nessuno delle due si è riuscito a creare un particolare feeling, ma con Veronica, nel corso delle settimana, i rapporti sono degenerati. Veronica e Armando, infatti, si sono spesso punzecchiati con reciproche segnalazioni. Fino a quando i rapporti non si sono totalmente deteriorati, generando litigi spiacevoli, come quello di oggi. Vediamo insieme cos’è successo tra i due.

Uomini e Donne anticipazioni, Armando accusa Veronica: volano paroloni

Durante la puntata del 30 gennaio, sono volate parole davvero grosse tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. I due ex uscenti non riescono a seppellire l’ascia di guerra, continuando ad oltranza ad attaccarsi. Durante la puntata i toni si sono particolarmente accesi, il cavaliere ha infatti accusato la dama di portare continuamente su di lui delle segnalazioni, ma anche lui ha le prove di una relazione tra lei e un uomo, che durerebbe da oltre due anni. Nel sentire queste parole la donna è andata su tutte le furie e hanno iniziato ad urlarsi contro, spingendo anche Maria a cercare di placare gli animi, visibilmente agitati.

Quelle di Armando sono ovviamente accuse molto forti e se dopo un eventuale controllo da parte della redazione, quanto detto dovesse risultare vero, sarebbe un bel guaio per la donna. Arrivati a questo punto non ci resta che aspettare, per conoscere gli sviluppi della vicenda e sapere cosa accadrà.