Andrea Dal Corso organizza un’incredibile sorpresa per la compagna Teresa Langella: il regalo di compleanno sembra essere davvero speciale

La love story tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella ha fatto sognare davvero milioni di telespettatori. I due, infatti, hanno vissuto un percorso all’interno del programma di Uomini e Donne abbastanza travagliato e iniziato in sordina. Andrea e Teresa nel corso delle puntate a Uomini e Donne hanno sempre mostrato un forte interesse reciproco, poi frenato e interrotto nel giorno della scelta, quando Teresa aspettava l’arrivo del ragazzo in Villa, purtroppo invano. La tronista è tornata a casa con grandissimo rammarico, salvo poi riallacciare i rapporti con Andrea al di fuori del programma e lontano dalle telecamere. Qui i due hanno avuto la possibilità di conoscersi davvero e di capire che nulla era perduto, anzi. E proprio durante una delle registrazioni del trono classico, i due si sono presentati per comunicare a tutti i fan di essersi fidanzati e di aver scelto di vivere questa vita insieme. Da allora i due non si sono mai separati e sono sempre apparsi sui loro profili social, molto uniti e affiatati, tanto poi da decidere di andare a convivere insieme a Milano. Ma le sorprese non sono certamente finite, poiché oggi in occasione del compleanno della ragazza, Dal Corso ha organizzato una bella sorpresa.. scopriamone qualcosa in più!

In occasione del suo ventottesimo compleanno, Andrea Dal Corso ha organizzato una splendida festa a sorpresa per la compagna, partendo da una romantica cena organizzata ieri sera allo scoccare della mezzanotte. I due sono apparsi sui social più affiatati che mai e a nessuno potrebbero passare inosservati gli occhi pieni d’amore di Teresa per Andrea. E proprio in nome di questo amore l’ex corteggiatore ha deciso di stupire la sua amata con un regalo davvero inaspettato. Stamattina, infatti, Andre ha pubblicato delle instagram stories in cui avvisava i fan della sorpresa in corso per Teresa. Il ragazzo ha raccontato alla compagna di aver organizzato un tour all’interno dei musei Vaticani, con la visita di una’area non aperta al pubblico.

Ovviamente nulla di tutto ciò è vero, e con la complicità di un’agenzia di viaggio, Teresa è stata bendata, messe le cuffie e portata in aeroporto. Che dire un regalo davvero inaspettato, peccato che non si conosca ancora la meta del viaggio! Speriamo di scoprirlo al più presto attraverso nuovi aggiornamenti Instagram.