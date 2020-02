C’è Posta per Te, la storia di Alessio: abbandonato dal padre all’età di due anni

A chiamare C’è Posta per Te è Alessio che, all’età di due anni, è stato abbandonato da suo padre: sono passati 16 anni da quel momento, ecco cos’è successo.

Bisogna ammetterlo: le storie di questa sera di C’è Posta per Te sono tutte davvero emozionanti. A partire dalla fantastica sorpresa di Ciro Immobile e sua moglie Jessica per Arianna e i suoi due genitori. Fino alla storia di Ernesto che, dopo un tradimento, ha voluto chiedere perdono a sua moglie Licia. A fare il suo ingresso nello studio del people show del sabato sera è, adesso, Alessio. Che ha chiamato il programma di Maria De Filippi per un motivo davvero specifico: incontrare suo padre che, all’età di due anni, lo ha letteralmente abbandonato. Ebbene si. Il giovane Alessio è stato cresciuto da sua mamma e dai suoi nonni. Ma cosa sarà successo in questo nuovo appuntamento di C’è Posta? Ecco tutti i dettagli.

Alessio chiama C’è Posta per Te per suo padre: la storia dell’abbandono

Alessio decide di chiamare C’è Posta per Te per suo padre. Il giovane racconta di essere stato abbandonato da lui quando aveva soltanto due anni. In tutti questi anni, l’uomo non l’ha mai cercato. Infatti, Alessio non sa davvero nulla. Se non che vive a Lucca. La storia di Alessio è davvero ‘particolare’. Racconta di essere stato cresciuto ed allevato da sua madre e i suoi nonni. E, soprattutto, di essere cresciuto con l’idea che suo padre fosse all’estero per lavoro. O, per meglio dire, è questa la spiegazione che, da piccolo, gli veniva dato quando chiedeva dove fosse suo padre. Una volta, però, cresciuto, Alessio scopre le verità. E cerca, così, di mettersi in contatto tramite un video condiviso su una piattaforma web. Ma nulla da fare. Arriviamo all’età di 18 anni ed Alessio spera vivamente che, in questo giorno davvero speciale per lui, arrivi da un momento all’altro una chiamata di sua padre. Ma, anche in questo caso, tentativo fallito.

Alessio ha una grande passione: la scrittura. È proprio per questo motivo che, sin da piccolo, ha iniziato a scrivere un diario. Ad oggi, il giovane ha smesso di scriverci sopra. Eppure, durante la puntata di questa sera di C’è Posta per Te, si è appuntato su un taccuino tutte quelle domande che, in questi anni, si è fatto. Ecco i dettagli.

Com’è andata a finire?

‘Perché sei scappato?’, chiede a primo impatto Alessio a suo padre Gaetano. Immediata e precisa è stata la risposta di suo padre. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha esclamato: ‘Ho avuto paura, ma non pensare che sia stato facile’. Non negando, tra l’altro, di sapere perfettamente che, questa sera, dall’altra parte della busta c’era lui. ‘Non ho dormito per tre notti’, dice l’uomo. Ovviamente, la voglia di iniziare a viversi c’era da ambo le parti. È proprio per questo motivo che Gaetano non ha affatto esitato ad aprire la busta. E ad abbracciare, dopo tanti anni e, soprattutto, per la prima volta, il suo caro figlio. ‘Scusami’, queste le uniche parole che l’uomo ha detto a suo padre dopo un lungo e caloroso abbraccio.