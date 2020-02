C’è Posta per Te, Ernesto chiede perdono a sua moglie Licia: la storia del tradimento

Dopo la fantastica sorpresa di Ciro Immobile, a C’è Posta per Te tocca ad Ernesto a raccontare la sua storia: ecco com’è andata a finire con sua moglie.

Così come le altre puntate di C’è Posta per Te, anche l’appuntamento di questa sera dello show di Maria De Filippi è stata realmente imperdibile. Dopo l’ingresso in studio di Ciro Immobile e sua moglie Jessica per la storia di Luciana e della sua famiglia, è il turno di a Ernesto a raccontare la sua storia. Ha tradito suo moglie e dopo averle confessato il misfatto, l’uomo è stato lasciato dalla sua consorte. È proprio per questo motivo che, tramite l’aiuto di Maria De Filippi, Ernesto vuole chiedere il perdono di sua moglie Licia. Ma come è andata a finire tra di loro? La donna è riuscita finalmente a perdonare suo marito. Decidendo, così, di ritornare con lui? Ecco tutti i dettagli.

Ernesto a C’è Posta per Te chiede perdono a Licia: il tradimento

Ernesto ha tradito la sua moglie. Non l’aveva mai fatto prima, ma in quel caso ha sbagliato. Sua moglie Licia l’ha scoperto. Perché, da quanto raccontato da Maria De Filippi, anche il marito della donna, con la quale Ernesto aveva iniziato questo rapporto extra coniugale, aveva scoperto il tradimento. E così Ernesto, resosi conto di quanto accaduto, ha deciso di raccontare tutta la verità alla sua consorte. L’uomo ha raccontato di aver avuto con questa donna soltanto una relazione fisica, ma non continuativa. Eppure, sua moglie ha deciso di lasciarlo, di cacciarlo di casa. È proprio per questo motivo che il siciliano ha deciso di ‘metterci la faccia’. E di chiedere perdono a sua moglie davanti a tutta l’Italia. Di lei, dei suoi figli, all’uomo manca davvero tutto. E farà proprio di tutto per riconquistare la sua fiducia. Ci sarà riuscito? Ecco tutti i dettagli.

Tra le mani, Ernesto ha la fede di Licia. L’ha portata via di casa qualche giorno fa quando, dopo aver salutato i suoi figli, ha avuto la possibilità di incontrarla nuovamente. Ed è proprio in quest’occasione che l’uomo vorrebbe consegnarla direttamente a lei.

Com’è andata a finire tra Ernesto e Licia?

‘Sono molto delusa’, così esordisce Licia dopo il discorso iniziale di Ernesto. La relazione extraconiugale di suo marito con questa donna che, tra l’altro, Licia conosceva, è durata diversi anni. Per questo motivo, la donna è convinta che alla base ci sia stato un sentimento. Ernesto, dal canto suo, nega assolutamente questa tesi. Specificando, tra l’altro, di essere stato uno stupido in questa situazione. Tuttavia, nonostante le belle parole, le promesse e l’ammissione delle sue colpe, Licia è davvero irremovibile. ‘Lo amo, ma è a senso unico’, ammette la donna. Sarà per questo motivo che, grazie anche alle parole di Maria De Filippi, la siciliana ha deciso di aprire la busta. Ovviamente, ricostruire il loro rapporto non sarà affatto facile. Ma questo di stasera, senza alcun dubbio, è un piccolo passo.