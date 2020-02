C’è Posta Per Te, Ciro Immobile e sua moglie Jessica ospiti in studio: la storia di Luciana

Per questa nuova puntata di C’è Posta per Te, gli ospiti in studio sono Ciro Immobile e sua moglie Jessica: ecco la storia di Luciana.

L’inizio di questa nuova puntata di C’è Posta per Te è stato davvero incredibile. Come anticipato in un nostro recente articolo, gli ospiti di questo nuovo appuntamento sono Ciro Immobile e la sua bellissima e giovanissima moglie Jessica. Il fuoriclasse napoletano, in compagnia della sua consorte, è il regalo speciale per Arianna. Inutile dire che, così come tutte le altre storie precedenti, anche questa di Luciana, suo marito e la loro figlia Arianna è stata davvero emozionante. Pensate, neanche il centravanti laziale è riuscito a nascondere la sua emozione. Ma di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ciro Immobile e sua moglie Jessica a C’è Posta per Te: la storia di Luciana

Luciana chiama C’è Posta per Te per i suoi due figli, Lorenzo ed Arianna. Ciro Immobile è sempre stato il mito del suo piccolo, nonostante facesse un tifo ‘sfegatato’ per la Juventus. Lorenzo ammirava particolarmente Ciro. Ammirava la sua famiglia, sua moglie. Ma non solo. Luciana chiama la trasmissione di Maria De Filippi anche per l’altra sua figlia. Dopo la morte di Lorenzo, la giovane donna si è completamente chiusa in sé stessa. Dopo la perdita del piccolo, Luciana si sentiva completamente svuotata. Evitava di fare tutto. È proprio per questo motivo che, sul desiderio di raggiungere Lorenzo di sua madre, Arianna si sente ferita e dice: ‘Ci sono anche io mamma’. ‘Con te c’è papà’, controbatte Luciana.

È passato del tempo da questo terribile lutto. Eppure Luciana, seppure si sia fatta aiutare, non l’ha superato affatto. Com’è giusto che sia, ovviamente. Così come sua figlia Arianna. Che, anche se, per evitare di aumentare il dolore della madre, preferisce non parlarne direttamente con lei.

La reazione di Arianna al regalo dei suoi genitori

Luciana, quindi, chiama C’è Posta per Te per chiedere perdono alla sua Arianna. E, per farlo, ha scritto una lettera davvero emozionante, letta da Maria De Filippi. In suddetta missiva, la donna si è letteralmente confessata a sua figlia. Spiegandole, probabilmente per la prima volta, quanto sia il vero e proprio pilastro della sua vita. Certo, dopo la morte del piccolo Lorenzo, si è completamente chiusa in sé stessa, è cambiata, eppure l’amore che prova per la sua Arianna non è affatto cambiato. ‘Ti meriti una mamma presente, che sappia accoglierti nel lettone quando, qualche notte, ti senti sola’, scrive Luciana. ‘Sono pronta a proteggerti, se servirà. Ma pronta a non farti sentire più sola’, conclude la lettera.

L’ingresso di Ciro Immobile e di sua moglie Jessica è stata accolto in modo più che positivo da Arianna. Che, seppure visibilmente emozionata, ha ascoltato ogni parola del centravanti laziale e della giovane Melena.