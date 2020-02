Elisabetta Gregoraci fa impazzire i followers: il top che indossa negli ultimi scatti pubblicati su Instgaram è trasparente, si vede ‘troppo’.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Bella, simpatica e sempre solare, Elisabetta Gregoraci mette d’accordo tutti, uomini e donne. Di recente, la showgirl calabrese è finita sui giornali per via della sua mancata partecipazione all’Altro Festival, il vecchio ‘Dopo Festival’: con un post su Instagram, Elisabetta si è scagliata contro Nicola Savino, prossimo conduttore dell’Altro Festival, colpevole secondo lei di averla esclusa dal cast del programma improvvisamente, dopo l’accordo già ufficializzato con la Rai. Un post che ha scatenato i followers della Gregoraci, che quotidianamente la seguono su Instagram. Ed è proprio sul suo profilo ufficiale che, qualche ora fa, la showgirl ha postato alcune foto che non sono passate inosservate. Elisabetta ha scattato dei selfie allo specchio, mentre è intenta a prepararsi. Nei capelli ha ancora i beccucci, ma è un altro il dettaglio che balza agli occhi: il top che indossa è trasparente, e lascia vedere un po’ ‘troppo’. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato Instagram.

Elisabetta Gregoraci infiamma Instagram: il top trasparente lascia intravedere ‘troppo’

Basta poco a Elisabetta Gregoraci per fare impazzire i suoi fan. La showgirl calabrese è una delle donne più amate della nostra tv. Merito della sua simpatia, la sua semplicità ma anche della sua innegabile bellezza. Una bellezza che possiamo ammirare anche nell’ultimo post pubblicato da Elisabetta su Instagram qualche ora fa. Si tratta di due selfie, che la Gregoraci si è scattata davanti allo specchio, mentre è alle prese con la sua acconciatura. Scatti in cui è un dettaglio ‘bollente‘ a catturare l’attenzione. Il top nero che indossa la conduttrice è trasparente e lascia intravedere l’intimo. Ecco lo scatto che ha infiammato i followers:

Eh si, ve lo avevamo detto. Elisabetta ha decisamente alzato la temperatura su Instagram con gli scatti pubblicati sul suo profilo. Il post ha scatenato i followers: boom di likes e commenti per la conduttrice, che si conferma una delle più amate del momento. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!