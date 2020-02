Francesco Facchinetti: “Mia moglie è disperata”, cos’è successo

Francesco Facchinetti, intervistato dal settimanale “Diva e Donna”, ha dichiarato: “Mia moglie Wilma è disperata”, ecco cosa è successo

Facchinetti si è sposato con Wilma Helena Faissol nel dicembre del 2014 con rito civile a Mariano Comense. La coppia aveva già avuto un figlio, Leone, mentre due anni dopo è nata Lavinia Angelica Catherine. Il disc jockey, prima di Wilma, è stato legato sentimentalmente con Alessia Marcuzzi, con la quale ha avuto una figlia, Mia. La relazione con Wilma sembra una vera e propria favola. La coppia spesso posta foto con dediche molto romantiche sui social e la vita matrimoniale sembra procedere a gonfie vele. I due in passato sono stati protagonista anche di un terribile scherzo de Le Iene che, con la complicità di Laura Cremaschi e dello stesso Facchinetti, fecero ingelosire la bellissima brasiliana. La donna stava addirittura aggredendo fisicamente la modella e influencer, che aveva chiesto un selfie al marito e aveva avuto atteggiamenti ‘troppo ammiccanti’. Wilma è molto gelosa e spesso non riesce a trattenere l’esuberanza del figlio di Roby Facchinetti. Di recente, ad esempio, Francesco ha deciso di dare un calcio definitivo al suo passato, adoperando un trapianto di capelli. La scelta, però, pare non sia stata apprezzata dalla Faissol.

Francesco Facchinetti: “Mia moglie è disperata”

Essere sposati con Facchinetti non deve essere sicuramente facile. Il disc jockey e conduttore televisivo ha sempre dimostrato di avere un carattere molto forte e difficile da gestire. Wilma, però, cerca di smorzare il suo carattere e di contenere le sue eccessività, anche se non sempre ci riesce. Il giudice de Il cantante mascherato, programma televisivo condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna, in cui dichiara che la moglie è totalmente disperata. La donna, infatti, pare fosse contraria al trapianto di capelli, come raccontato dallo stesso Facchinetti: “È disperata per come mi vesto e per i capelli“. Facchinetti, però, sa di aver torto: “Però come darle torto, visto che combino sempre qualche disastro?“. Il conduttore radiofonico poi ha raccontato gli episodi avvenuti di recente: “Qualche anno fa ho incendiato il giardino con i fuori d’artificio a Capodanno, mentre recentemente, nonostante le innumerevoli e ripetute raccomandazioni di mia moglie, mi sono quasi spaccato la schiena con lo snowboard“.

Facchinetti è consapevole che essere sua moglie è un mestiere difficile, ma non riesce proprio a nascondere questa parte del suo carattere. D’altra parte, quando Wilma l’ha conosciuto, avrà apprezzato anche lei questi lati, perchè siamo sicuri che con Facchinetti non ci si annoia mai.