Paola Di Benedetto non si contiene e nella casa del GF VIP 4 fa una confessione sul fidanzato Fede che lascia Antonio Zequila interdetto: ecco cosa ha detto

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. È stata una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. La sorpresa più grande è stata fatta sicuramente a Pago. Il cantautore ha incontrato la sua ex fidanzata Serena Enardu, che è ufficialmente una nuova concorrente del reality show. I due si sono stretti in un abbraccio, che ha sancito il ritorno di fiamma dopo la separazione a Temptation Island Vip. La sorpresa è stata accolta con gran felicità da tutti gli altri inquilini della casa. La pace fatta tra Pago e Serena è stata accompagnata da applausi scroscianti.

GF VIP 4, la confessione di Paola Di Benedetto su Fede

L’ingresso nella casa di Serena Enardu ha fatto sognare sia i telespettatori di Canale 5 che gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Pago ha ricevuto una bella sorpresa, che è sicuramente desiderata da tutti i concorrenti del reality show che fuori hanno lasciato una parte del loro cuore. Tra questi c’è sicuramente Paola. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è fidanzata con Fede Rossi, cantante del duo Benji e Fede. La loro relazione, seppur molto ‘giovane’, ha vissuto già momenti di alti e bassi. Non tanto tempo fa, i due trascorsero un periodo di crisi per via di un presunto tradimento da parte del cantante. La coppia poi ha deciso di tornare insieme e oggi sembrano più forti di prima. È chiaro che la sorpresa ricevuta da Pago la desidererebbe anche la Di Benedetto. Dopo l’ingresso nella casa di Serena, Antonio Zequila ha fatto sognare la modella, immaginando un probabile ingresso del suo fidanzato. La Di Benedetto ha prima risposto: “Come concorrente? Mai sei pazzo? Non ce l’hanno il budget“, riferendosi probabilmente alla produzione del reality show. La modella poi ha aggiunto: “Magari potrebbe entrare per una notte. Lì delle telecamere non me ne frega. Possono riprendere quello che vogliono“. Una confessione a tinte ‘rosse’ quella di Paola, che sogna un ingresso nella casa (anche solo per una notte) del suo fidanzato.

Il suo sogno, però, resterà con grande probabilità nel cassetto. Come dichiarato dalla Di Benedetto, il cachet del cantante potrebbe essere troppo alto per le casse del Grande Fratello Vip 4. È probabile però che da qui alla fine Fede entri nella casa per fare una sorpresa alla sua fidanzata.