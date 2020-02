Il cantante Mascherato 2020, vediamo il vincitore prima edizione e il secondo e terzo classificato: il coniglio si aggiudica il primo posto

Quest’anno è andata in onda la prima edizione del nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci in prima serata ‘Il cantante Mascherato’. Il programma nel corso di queste settimane ci ha tenuto davvero col fiato sospeso, facendoci rimanere incollati alla televisione per scoprire l’identità dei cantanti nascosti dietro le maschere. Ieri sera è andata in onda la finalissima e prima di questa, nelle scorse tre puntate erano state scoperte l’identità di tre maschere: l’Unicorno dietro cui si celava Orietta Berti, il Barboncino con la cantante Arisa, il Pavone interpretato da Emanuela Aureli e il Mostro con Fausto Leali. Erano quindi rimaste quattro maschere da scoprire: il Mastino Napoletano, il Leone, il Coniglio e l’Angelo. Quattro maschere davvero incredibili, che hanno fatto impazzire non solo il pubblico da casa, ma anche i cinque giudici e il pubblico in studio. Nel corso delle puntate ogni personaggio ha dato di sé delle informazioni, in modo da poter aiutare i giudici a capire la loro identità. Gli indizi ovviamente sono stati colti e alcuni giudici sono riusciti ad indovinare le identità nascoste. Ma vediamo insieme chi sono i tre classificati!

Il cantante Mascherato, vincitore prima edizione: il coniglio

Nella puntata di ieri sera abbiamo assistito a dei duelli canori davvero avvincenti e all’ultima nota, per poter decretare il vincitore di questa prima edizione de ‘Il cantante Mascherato‘. La puntata ha avuto inizio con la sfida tra il Mastino Napoletano e il Mostro, in cui ha avuto la meglio il primo, facendo calare la maschera del Mostro, dietro cui si nascondeva Fausto Leali. Seconda sfida tra l’Angelo che canta ‘Il Cielo’ e il Coniglio che invece interpreta ‘Anna e Marco’. Il Coniglio vince la sfida smascherando l’Angelo, interpretato da Valerio Scanu. E’ il turno della sfida tra il Leone che fa impazzire tutti con un’incredibile interpretazione di ‘Margherita’ e il Mastino che invece propone ‘Reginella’, altro classico della cultura napoletana. Il leone vince la sfida, smascherando un simpaticissimo Alessandro Greco che si aggiudica quindi il terzo posto! Ora è il momento della sfida finale, in cui vediamo opporsi il Leone e il Coniglio, il primo proporrà un’emozionante interpretazione di ‘Nessuno Dorma’, mentre il Coniglio propone una struggente ‘Bella senz’anima’. Il duello si rivela davvero agguerrito, favorendo però la vittoria del Coniglio, che quindi si aggiudica il primo posto.

Incredibilmente calano le maschere e dietro il Leone appare Al Bano, con tutta la sua potenza vocale, che si aggiudica il primo posto e sotto la maschera del Coniglio, si nasconde un emozionatissimo Teo Mammuccari, che ringrazi così per la vittoria: “Ringrazio mia figlia Giulia, che ha detto fai questo programma. Ho lavorato con tante signore della tv, mi mancava una grande signora come Milly. Il programma non lo ha vinto Teo Mammucari, ma Milly Carlucci. Ha avuto il coraggio di fare una cosa che non si vede da tempo, una cosa nuova. Si è presa una grande responsabilità. Poi, ragazzi, io ho battuto Orietta Berti, Fausto Leali, Arisa. Io mi vergogno. Al Bano, Scanu. Chiedo scusa a tutti. Al Bano che dietro le quinte mi fa: ‘Oh, ma tu chi sei?’. E io: ‘So’ Mammucari’. ‘Oh, avevo indovinato tutti, meno che a te‘”.