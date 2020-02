A Sanremo 2020 ci sarà anche Raphael Gualazzi: ecco tutto quello che c’è da sapere sul noto cantautore, ex vincitore della categoria Giovani di Sanremo 2011.

Sanremo 2020 vedrà sul palco artisti davvero incredibili. La lista dei concorrenti in gara è stata resa nota dai canali ufficiali del Festival: Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Diodato, Elettra Lamborghini, Riki, Rita Pavone e tantissimi altri saliranno sul palco dell’Ariston per cantare i loro inediti. Tra gli artisti c’è anche Raphael Gualazzi: il suo nome è noto nel panorama musicale. Nel 2011 si è fatto conoscere dal grande pubblico a Sanremo: ha conquistato la vittoria della categoria Giovani di quell’edizione. Ma conoscete tutto di lui? Ecco per voi età, carriera e vita privata del cantautore.

Sanremo 2020, chi è Raphael Gualazzi: età, carriera e vita privata del cantautore

Raphael Gualazzi è nato ad Urbino l’11 novembre dell’81: è un cantautore e pianista di un talento davvero straordinario. Si è fatto conoscere a Sanremo: ha iniziato molto presto a studiare pianoforte, a Pesaro,e nel 2005 è uscito il suo primo album da solita. Ha vinto la categoria Giovani del Festival di Sanremo nel 2011 ed in seguito ha raggiunto anche il secondo posto dell’Eurovision Song Contest e nel 2014 il secondo posto sul palco dell’Ariston, grazie alla collaborazione con ‘The Bloody Beetroots’ in ‘Liberi o no’.

Raphael è considerato un uomo di grande talento del pianoforte: si è esibito in tantissimi Festival, anche esteri, con talenti musicali come Michael Ray, Steve Ferraris, Jamie Mc Donald, Nick Cassarino. Ha duettato con Malika Ayane in ‘Buena fortuna’ nel 2017 ed è stato maestro concertatore della finale della Notte della Taranta nell’agosto del 2017. Raphael Gualazzi è molto riservato sulla sua vita privata: sui social posta solo scatti di concerti o di eventi legati alla sua professione. Non si conosce nulla sulla sua vita sentimentale.

Si esibirà sul palco di Sanremo 2020 con il brano ‘Carioca’: l’ultima volta che è salito sul palco dell’Ariston è stato sei anni fa. Ci ritorna con ritmi super travolgenti, a tratti brasiliani, con un’enorme musicalità: “La canzone rappresenta il tipo di persona che vive la sua vita giorno per giorno, adottandolo come uno stile di vita” ha dichiarato lo stesso autore. Ci tiene a dare un significato forte il Gualazzi: bisogna respirare la vita con la sua bellezza e la sua unicità.

Questo è il suo post Instagram in cui annuncia la sua partecipazione a Sanremo 2020 e presenta il titolo del suo brano.