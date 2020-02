Sanremo 2020, perché Junior Cally indossa la maschera? La fidanzata svela il motivo

Sanremo 2020, perché Junior Cally indossa la maschera? La fidanzata Valentina Dallari svela il motivo della particolare scelta del cantante.

Manca sempre meno all’inizio della 70 esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha messo su un cast davvero variegato. E tra i Big in gara, in tanti sono alla loro prima apparizione sul palco dell’Ariston. Tra questi c’è anche Junior Cally, nome d’arte di Antonio Signore. Il concorrente è stato, senza dubbio, tra i più chiacchierati del periodo pre Festival: alcuni suoi testi del passato hanno generato una polemica abbastanza forte sul web. Ma c’è anche un altro particolare che ha attirato l’attenzione di tutti: Junior Cally indossa una maschera. Qual è il motivo di questa scelta? In un’intervista al settimanale Di Più, è stata proprio la sua fidanzata a rispondere a questa domanda. Si tratta di Valentina Dallari, dj ed ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo cosa ha raccontato dell’uomo che da cinque mesi le fa battere il cuore.

Sanremo 2020, perché Junior Cally indossa la maschera? Parla la fidanzata Valentna Dallari

La loro storia è iniziata da soli cinque mesi, ma Valentina Dallari parla di un amore immenso. “Antonio è l’unico uomo che mi fa battere il cuore, mi fa sentire protetta, ascoltata rispettata”. È così che l’ex tronista di Uomini e Donne parla di Junior Cally, uno dei Big di Sanremo 2020, al quale è legata da cinque mesi. La dj parla della loro relazione in un’intervista su Di Più, durante la quale affronta un argomento molto delicato che riguarda il rapper E la sua scelta di indossare una maschera durante le esibizioni: “Voleva che la gente si appassionasse alla sua musica non alla sua immagine”, spiega la Dallari. Che, però, rivela come dietro quella decisione ci sia anche un altro motivo: una malattia rara, la piastrinopenia, di cui Antonio ha sofferto per ben 18 anni, e che spesso presenta la cosiddetta ‘porpora’, ovvero la presenza di macchie rosse sulla pelle. “Per fortuna sta bene, ma certe cose non si dimenticano”, spiega Valentina, che sui social si mostra sempre più unita al suo fidanzato. Ecco una story pubblicata qualche ora fa dalla Dallari sul suo profilo ufficiale di Instagram:

E ora Valentina, come tutti i fan di Junior Cally, non vedono l’ora di ammirare il rapper sul prestigioso palco dell’Ariston. “No grazie” è il titolo del brano che presenterà a Sanremo: siete curiosi di ascoltarlo? Appuntamento a martedì 4 febbraio, per cinque imperdibili prime serate! Sanremo 2020 sta per iniziare.