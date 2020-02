Sanremo, Paolo Jannacci, figlio del celebre Enzo Jannacci, musicista, compositore e cantante: scopriamo l’età, la carriera e la vita privata dell’artista

Paolo Jannacci è un musicista, compositore e arrangiatore Italiano, figlio del celebre cantautore Enzo Jannacci. Paolo parteciperà alla nuova edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Voglio parlarti adesso’. Per il cantautore sarà la prima partecipazione al Festival della musica Italiana e proprio per questo andiamo a conoscere qualcosa in più sulla sua vita privata, la carriera e l’età.

Sanremo 2020, Paolo Jannacci: età, carriera e vita privata dell’artista

Paolo Maria Jannacci è nato a Milano il 5 settembre del 1972 e come vi dicevamo anche prima è il figlio del noto cantautore Enzo Jannacci. Paolo inizia a studiare musica alla tenera età di 6 anni con Lina Marzotto e Davide Tai, proseguendo poi gli studi di strumento e Armonia con il padre Enzo, Paolo Tomelleri e Ilario Nicotra. Contemporaneamente ovviamente, si dedica anche agli studi linguistici e umanistici e dal 1988 diventa musicista professionista. Nel 1990 consegue il diploma di liceo linguistico internazionale a Milano, e dal 2008 ha continuato gli studi musicali presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como insieme al maestro Carlo Morena. Paolo è musicalmente molto attivo con diverse band, infatti, suona in:

Il trio formato con Marco Ricci e Stefano Bagnoli Il Duo formato con Daniele Moretto alla tromba e al Flicorno Il Duo formato con Luca Meneghello alla chitarra acustica ed elettrica Il quartetto con Marco Ricci, Stefano Bagnoli e Daniele Moretto.

Paolo Jannacci risulta essere un musicista a tutto tondo e divide le sue attività in diversi Campi: pubblicità, produzioni discografiche, recitazione e colonne sonore per film. Per quanto riguarda le colonne sonore è stato autore di circa 8 colonne sonore, dal 1989 ad oggi. Per le produzioni discografiche ne ha prodotte:

8 per il padre Enzo Jannacci dal 1994 al 2013 1 per Ornella Vanoni 1 per Cochi e Renato 1 per J-Ax, ‘Un’altra vita’ 1 per gli 883 in ‘Tieni il tempo’ 1 per J-Ax e Fedez in ‘Comunisti col Rolex’

All’attivo ha almeno 5 produzioni teatrali e quattro direzioni d’orchestra e sappiamo che ha recitato in: ‘South Kensington’ dei fratelli Vanzina, ‘La febbre’ di Alessandro D’Alatri e ‘Cascina Vianello – paura nella stalla’.

Paolo Jannacci ha vinto tre targhe Tenco rispettivamente nel 2002, 2003 e 2005 come miglior canzone italiana e miglior album dialettale, un BAFF film festival come miglior colonna sonora per ‘Voglio la luna’, il premio Lunezia, il premio Lavagnino e ha ricevuto la nomination al Nastro d’Argento come miglior canzone originale per ‘Trust in me’, prodotto per ‘Mi fido di te’ e una nomination al David di Donatello come miglior canzone originale per ‘Piccoli equivoci’ di Ricky Tognazzi. Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo dirvi molto in quanto l’artista risulta essere super riservato, ma pare che sia sposato con una donna di nome Chiara e che abbiano una figlia: Allegra.