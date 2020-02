In una delle sue ultime foto su Instagram, Selvaggia Roma si è lasciata immortalare con indosso un delizioso completino intimo: il fisico è da urlo.

La ricorderete senza alcun dubbio, Selvaggia Roma. Correva l’anno 2017 quando, insieme al suo fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo, l’ex corteggiatrice di Alessio Lo Passo a Uomini e Donne partecipava a Temptation Island. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Tanto che, ancora adesso, Selvaggia detiene un successo davvero smisurata. Attualmente, è una nota ed affermata web influencer. Ed è proprio per questo motivo che, soprattutto su Instagram, vanta di un seguito clamoroso. Ma non solo. Sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente di Temptation Island è solita condividere delle foto davvero deliziose. Che, data la sua bellezza, non possono fare a meno di passare inosservate. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando Selvaggia si immortala con indosso un delizioso completino intimo. Ecco tutti i dettagli.

Selvaggia Roma in intimo: pioggia di complimenti per la sua bellezza

Siamo abituati ad ammirare la sua bellezza. Sul suo canale social ufficiale, infatti, Selvaggia Roma è solita condividere degli scatti fotografici davvero deliziosi. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando si è lasciata immortalare completamente senza vestiti. Certo, ci teniamo a dire, non è assolutamente nulla di ‘scandaloso’. Perché, in suddetto scatto, la giovanissima Roma non si lascia immortalare completamente senza veli, bensì con indosso un delizioso e fantastico completino intimo. Ebbene si. È proprio in questo modo che, qualche ora fa, Selvaggia ha deciso di mostrarsi ai suoi followers. Lasciando, data la sua smisurata bellezza, senza parole tutti i suoi sostenitori. In effetti, il fisico sfoggiato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero da urlo. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti di apprezzamento per la sua bellezza giunti a corredo dello scatto. Ma siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

In effetti, non si può affatto dire nulla in contrario. La forma fisica sfoggiata da Selvaggia è davvero pazzesca. Lo pensate anche voi?

