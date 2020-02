In una delle sue ultime foto su Instagram, Soleil Stasi si è lasciata immortalare con indosso un costume troppo sgambato: spunta il tatuaggio proprio lì.

Dapprima come corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne, Soleil Stasi ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, è stata anche una naufraga della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, ma su Instagram è una vera e propria celebrità. Sul suo canale social ufficiale, l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez è sempre molto attiva. E non perde mai l’occasione, perciò, di interagire con i suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando ha condiviso uno scatto fotografico davvero favoloso. Si lascia immortalare immersa nell’acqua di una piscina. E, soprattutto, con indosso un costume da bagno fin troppo sgambato. È proprio per questo motivo che quel tatuaggio ‘di fuoco’ proprio lì non può assolutamente passare inosservato. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Soleil Stasi, costume sgambato: il tatuaggio ‘piccante’ è proprio lì

Vanta di una bellezza davvero stratosferica, Soleil Stasi. Certo, ne abbiamo avuto ampia testimonianza durante la sue recenti partecipazioni televisive, ma è su Instagram, però, che ne abbiamo la conferma. Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è solita condividere delle foto davvero deliziose. Che, data la sua smisurata bellezza, catturano l’immediata attenzione da parte dei suoi sostenitori. Così come l’ultima condivisa qualche ora fa. Si lascia immortalare in piscina in una posa davvero stratosferica, Soleil. Eppure, lo sguardo va a finire proprio sul suo costume da bagno indossato. È molto sgambato, ed è per questo motivo che quel tatuaggio proprio lì non può assolutamente passare inosservato. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo più da vicino:

Ci avevate fatto caso anche voi? Certo, non parliamo soltanto della bellezza dell’ex naufraga. Che, ancora una volta, risulta essere pazzesca. Ma anche di quel tatuaggio ‘bollente’ che il pezzo di sotto del costume non può assolutamente coprire. Ci riferiamo, infatti, a quella luna che spunta dal bikini troppo sgambato.