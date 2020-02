Nella puntata di oggi 1 febbraio di Verissimo è stata ospite la coppia composta da Marco Fantini e Beatrice Valli: le parole della bolognese rotte dal pianto.

Li abbiamo conosciuti a Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono incontrati nello studio di Maria De Filippi e tra loro è subito stato amore. Dalla loro storia è nata Bianca ed oggi la Valli è incinta di un altro bimbo: per l’ex corteggiatrice sarà il terzo perchè prima di conoscere Marco ha avuto il piccolo Alessandro da una precedente relazione. Non sta vivendo un periodo sereno la giovane bolognese: oggi nello studio di Verissimo ha raccontato cosa sta succedendo nella sua vita. Ecco le sue parole.

Verissimo, Beatrice Valli non trattiene le lacrime: “Non l’ho presa bene”

Marco Fantini e Beatrice Valli sono stati ospiti di Verissimo oggi 1 febbraio. I due ex famosi volti di Uomini e Donne oggi vivono serenamente la loro storia, insieme ad Alessandro, figlio dell’ex corteggiatrice avuto da una precedente relazione, e di Bianca, nata dal loro amore. Beatrice è in dolce attesa, non si sa ancora se maschio o femmina, e la gravidanza non sta andando come lei immaginava. La giovane ha avuto difficoltà a parlarne, con la voce rotta dal pianto ha rivelato: “La mia è una gravidanza impegnativa. Sono stata male ho avuto un problema alle ovaie, poi sono stata colpita da un’infezione all’intestino, e mi sono sottoposta a cure pesanti. Pensavo di vivere la gravidanza come le altre due, invece no. Speriamo andrà tutto bene, non l’ho presa molto bene. Non sono tranquilla, avendo fatto queste cure non si sa mai. E’ brutto perchè non riesco a dare il massimo con i bimbi, non riesco a prenderli in braccio”. Beatrice è scoppiata a piangere ed il suo futuro marito ha provato a tranquillizzare tutti sottolineando che per ora la situazione è sotto controllo.

Si è poi parlato del primo figlio avuto dalla Valli: aveva solo 17 anni ed è stata una responsabilità grande quella di crescere un bimbo da sola. “Non avevo un uomo al mio fianco, mi sentivo sola. Però Alessandro è cresciuto nel migliore dei modi, è impegnativo gestire un bimbo da giovane ma è l’amore della mia vita. Marco lo facevo venire quando il bimbo dormiva, poi a casa ci è rimasto per sempre” le sue parole. Sul matrimonio, i due hanno confessato che si sposeranno il 27 settembre. Lei vorrebbe che la cerimonia si svolgesse a Capri ma nulla è stato ancora confermato. Nome del prossimo bimbo in arrivo? “Se sarà maschio Edoardo, se femmina Azzurra” ha annunciato Marco.

Questi sono loro due ospiti di Silvia Toffanin. Insieme formano davvero una coppia splendida.