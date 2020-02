Chi è Andrea Vianello: età, carriera, vita privata e il malore di un anno fa

Chi è Andrea Vianello, il famoso giornalista della Rai che, un anno fa, è stato colpito da un malore? Ecco cosa occorre sapere su di lui.

Anche per questa prima domenica di Febbraio, Mara Venier sarà al timone di un nuovo appuntamento del suo show del weekend. Così come tutti gli altri precedenti, anche questa nuova puntata di Domenica In sarà ricca di tematiche molto importanti e, soprattutto, di ospiti davvero imperdibili. Si offrirà ampio spazio al Festival di Sanremo, certo. Ma non solo. Perché, nello studio televisivo della zia ‘d’Italia’, si alterneranno degli ospiti incredibili. A partire da Andrea Vianello, il famoso e noto giornalista Rai. Ecco, a tal proposito, cosa sapete su di lui? Sapete ogni minima cosa sulla sua vita? Tranquilli, ci pensiamo noi! Passeremo in rassegna ciascuna cosa riguardante la sua vita. A partire dalla sua età, carriera, vita privata e quel malore avvertito quasi un anno fa.

Chi è Andrea Vianello: età, carriera e vita privata

Andrea Vianello è nato a Roma il 25 Aprile del 1961 da una famiglia d’arte. Il giornalista della Rai, infatti, è nipote di Alberto ed Edoardo Vianello, poeta e cantante più che famosi, e cugino del celeberrimo Raimondo Vianello. La sua carriera inizia nel 1993. Quando, proprio per suo zio Edoardo, Andrea inizia a collaborare con lui per alcuni testi dell’album ‘Vivere insieme’. Il debutto nel mondo del giornalismo, però, avviene nel 1993. Quando, in quell’anno, riesce ad ottenere l’oscar del giornalismo e, nel 1997, il Premio Saint Vincent per il medesimo settore. Dopo una breve parentesi, nel 1991, in radio, nel 1999, Andrea ‘sbarcherà’ in televisione. E, da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Sarà, infatti, al timone di numerosi programmi Rai di successo. A partire da ‘Enigma’, ‘Mi Manda Rai Tre’. Fino, al 2010, con ‘Agorà’. Dal 2012 al 2016, sarà direttore di Rai Tre. E, dal 2017, invece, vice direttore di Rai Uno. Nel febbraio del 2019, purtroppo, è costretto a ritirarsi dalla televisione in seguito ad un’ischemia celebrale.

Della sua vita privata, si sa davvero ben poco. Andrea è molto riservato. E fa di tutto per preservare la privacy della sua famiglia. Stando ad alcune notizie trapelate sul web, è felicemente sposato con Francesca Romana Ceci, anche lei giornalista, ed ha tre magnifici figli.

Il malore avvertito il 2 Febbraio del 2019

Come dicevamo precedentemente, Andrea Vianello è stato costretto a ritirarsi dalla televisione in seguito ad un’ischemia celebrale. Era il 3 Febbraio del 2019 quando, stando a quanto raccontato in una recente intervista a Il Corriere della Sera, dopo aver fatto colazione nella sua cucina, inizia ad avvertire un dolore alla mano e si accascia a terra. È un ictus, un’ischemia celebrale. Andrea trova soltanto la forza di chiamare sua moglie. Immediata è stata la corsa in ospedale, l’intervenuto chirurgico immediato e la conseguente terapia riabilitativa. Dopo l’operazione, infatti, Andrea non riusciva a parlare. La sua malattia, il suo iter per recuperare la parola e la sua forza è stato raccontato nel suo libro ‘Ogni parola che sapevo’.