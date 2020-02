Anna Tatangelo, la gonna è cortissima: è un altro il dettaglio che colpisce

In una delle sue recenti Instagram Stories, Anna Tatangelo si mostra con indosso una gonna cortissima, ma è un altro il dettaglio che colpisce.

Correva l’anno 2002 quando, per la prima volta in assoluto, Anna Tatangelo faceva il suo debutto nel mondo della musica. Concorrente di Sanremo Giovani di quell’anno con il brano ‘Doppiamente Fragili’, la giovane cantante di Sora ha riscosso un successo davvero assoluto. Tanto che ancora adesso, nonostante quasi 20 anni, detiene dei record pazzeschi. Anna, infatti, non è soltanto apprezzata per la sua bravura e per la sua voce, ma anche per la sua smisurata bellezza. Perché, ammettiamolo, la compagna di Gigi D’Alessio vanta di un fascino ed di un’eleganza più unica che rara. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, spesso e volentieri, la giovane condivide sul suo canale social ufficiale. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, prima di uscire, Anna si è immortalata con indosso una fantastica gonna cortissima, ma a catturare l’attenzione è anche un altro dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Anna Tatangelo, gonna cortissima: gli occhi di tutti cadono lì

Deve essere stato, senza alcun dubbio, un sabato sera davvero di fuoco. Soprattutto se si considera l’outfit sfoggiato dalla bellissima Anna Tatangelo. Come è solita fare, anche pochissime ore fa, la giovane cantante di Sora si è ‘messa in contatto’ con i suoi sostenitori. Infatti, poco prima di uscire, ha deciso di mostrare ai suoi followers il look della serata. Con un’incantevole gonna cortissima, la compagna di Gigi D’Alessio avrà fatto girare la testa a tutti, senza alcun dubbio. Tuttavia, da come mostrato dalle immagini su Instagram, c’è anche un altro dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. È proprio questo il look sfoggiato da Anna Tatangelo per questo primo sabato sera di Febbraio. Che dire? Un outfit davvero da urlo. La gonna è super cortissima, e si vede chiaramente. Eppure, c’è anche un altro dettaglio che colpisce. Parliamo, infatti, del ‘pezzo di sopra’. Il top è super aderente. E, per questo motivo, non fa altro che mettere in evidenza il Lato A della cantante molto ‘audace’.

È ancora crisi con Gigi D’Alessio?

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sia nuovamente crisi. Già qualche anno fa, i due sono stati protagonisti di un momento ‘down’ della loro storia d’amore. Che, però, è stata superato alla grande. Stando a quanto scritto sul settimanale ‘Chi’, sembrerebbe, però, la situazione si sia ripresentata. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, scrive che i due, ormai da diverso tempo, non si fanno più vedere insieme. Cosa sarà successo? Staremo a vedere!