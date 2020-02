Barbara D’Urso lo rivela su Instagram: ecco cosa accadrà in diretta a Live Non è la D’Urso

Barbara D’Urso lo rivela su Instagram con una story: ecco cosa accadrà questa sera in diretta a Live Non è la D’Urso.

Anche questa domenica, 2 febbraio 2020, Barbara D’Urso sarà inarrestabile. L’ultimo giorno della settimana, infatti, è quello più pieno per la bellissima conduttrice napoletana: se di pomeriggio fa compagnia al suo amato pubblico con Domenica Live, di sera è carica per il talk Live – Non è la D’Urso. E, questa sera, l’appuntamento con Live si preannuncia davvero imperdibile. Tantissimi gli ospiti in studio e gli argomenti di cui si discuterà nel famoso salotto di Canale 5. Ma una succosa anticipazione l’ha lanciata proprio Barbara D’Urso attraverso il suo profilo di Instagram. Nelle sue Instagram stories, è spuntata un’ ‘ospite’ molto particolare. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà durante la diretta di questa sera? Ve lo sveliamo subito!

Barbara D’Urso lo rivela su Instagram: in diretta a Live Non è la D’Urso ci sarà la macchina della verità

Una nuova ricchissima puntata di Live Non è la D’Urso andrà in onda questa sera su Canale 5. Per la prima domenica di febbraio, la conduttrice ha preparato un appuntamento imperdibile, ricco di sorprese e colpi di scena. Tra le altre cose, assisteremo al confronto in diretta tra Luigi Favoloso e la madre Loredana Fiorentino. Nel famoso gioco delle ‘cinque sfere’ ci sarà invece Raz Degan, pronto ad affrontare le pungenti domande dei cinque misteriosi opinionisti. Reduce dal Grande Fratello Vip, in studio ci sarà Rita Rusic, l’ultima eliminata dal reality. Ci sarà anche Salvo Veneziano, per un confronto con Platinette, e, a proposito del GF Vip, Eva Robin’s rivelerà qualcosa di ‘scottante’ su uno dei concorrenti di questa edizione. Ci sarà inoltre l’ex fidanzata di Pasquale Laricchia, Victoria Pennington, e il rapper Bello Figo. Ma cosa ha rivelato Barbara D’Urso nelle sue stories di Instagram? Ebbene, questa sera a Live Non è la D’Urso ci sarà anche lei:

Ebbene sì! Dopo Vittorio Cecchi Gori, che ha risposto ad alcune domandi pungenti sulle sue ex Rita Rusic e Valeria Marini, qualcuno altro si sottoporrà alla temutissima macchina della verità! La D’Urso non specifica di chi si tratta, ma molto probabilmente sarà l’ex gieffino Ivan Gonzalez a sottoporsi alla macchina, per risolvere una volta per tutte la complicata questione con Paola Caruso. Chi tra i due sta dicendo la verità sul loro misterioso incontro? Lo scopriremo questa sera a Live Non è la D’Urso!