In Live Non è la D’Urso, la conduttrice Barbara D’Urso ha fatto una confessione choc: ecco le sue parole che hanno tirato in ballo Raz Degan.

Questa sera di 2 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Si è parlato principalmente della questione di Luigi Favoloso e Nina Moric: in seguito è entrato Raz Degan, sex symbol indiscusso e noto volto televisivo italiano. Sarà l’attore ed ex vincitore de L’Isola dei Famosi contro tutti: sarà lui colui che affronterà la cinque agguerritissime sfere. Non appena è entrato in studio però, la conduttrice del programma, Barbara D’Urso, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa ha detto e soprattutto il motivo delle sue parole!

Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso choc: “Siamo stati a letto insieme”

Tra gli ospiti di Live non è la D’Urso oggi 2 febbraio anche Raz Degan: nella scorsa puntata del talk show è stata presente Paola Barale la quale ha usato parole molto dure nei confronti del suo ex compagno. L’ex co-conduttrice di Buona Domenica ha confessato al pubblico di Canale 5 che Raz le ha fatto molto male: cosa sarà successo?

Raz nello studio di Live Non è la D’Urso in questa serata del 2 febbraio proverà a spiegare il motivo della rottura totale con la sua ex. Il suo ingresso in studio però è stato seguito da una dichiarazione choc da parte di Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset accogliendolo nel suo programma, ha detto: “Stasera io e Raz dovremo fare una confessione choc, siamo andati a letto insieme“. L’esternazione è stata chiaramente seguita da una risata e da un applauso del pubblico: in questa frase un fondo di verità c’è. Barbara D’Urso e Raz Degan hanno lavorato insieme in una fiction nel 1998, Le ragazze di Piazza di Spagna, ed hanno girato una scena in un letto, nudi.

In diretta, nel video di presentazione del sex symbol, attore e personaggio televisivo, ha mostrato l’immagine presa dalla fiction Ragazze di Piazza di Spagna che ritrae proprio la conduttrice in un letto con Raz: ecco a cosa si riferiva la simpatica presentatrice che ha fatto ridere tutti con la sua ‘confessione choc’. Si tratta di una battuta chiaramente anche se un fondo di verità c’era ed è stato anche confermato dalle immagini!