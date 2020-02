Tra gli italiani bloccati in Cina per colpa del Coronavirus c’è il figlio di un concorrente del GF VIP: lui non sa nulla. Ecco cosa succede.

Il Coronavirus, epidemia che ha colpito alla fine del 2019 la Cina, pian piano si sta diffondendo anche in altre parti del mondo come a Bangkok, Tokyo, Hong Kong, Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Spagna ed altre. Le vittime a Wuhan, in Cina, sono state davvero troppe: lo stato per questo motivo è stato isolato. Ci sono degli italiani sul posto che attendono un aereo militare che li riporti nel loro paese: tra questi c’è il figlio di un concorrente del Grande Fratello VIP. Ecco l’indiscrezione del paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo sito WolfBreak.

Grande Fratello VIP, il figlio di un concorrente bloccato in Cina per Coronavirus: lui non sa nulla

Tra gli italiani ancora bloccati in Cina per colpa del Coronavirus c’è il figlio di un concorrente del GF VIP. Parliamo di Fabio Junior, il figlio di Fabio Testi: l’indiscrezione la riporta il paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo sito WolfBreak.

Il regolamento del reality più famoso d’Italia prevede che i suoi concorrenti vengano tenuti all’oscuro di quanto accade nel ‘mondo reale’ e per questo motivo l’attore, attualmente nella casa di Cinecittà, non sa nulla. Suo figlio, nato dalla relazione con la stilista spagnola Lola Navarro, sta bene ma non è riuscito ancora a tornare in Italia. Il paparazzo Alan Fiordelmondo, colui che ha reso pubblica la notizia, ha fatto sapere che Fabio Junior si è recato in Oriente per lavoro, più specificamente per seguire l’apertura di un ristorante italiano insieme ad altri imprenditori connazionali.

Il Coronavirus ha messo in allarme il mondo intero, ma i coinquilini della casa più spiata d’Italia non sanno nulla. La redazione non li ha informati di ciò che sta accadendo: nessuno ha ancora fatto sapere a Fabio Testi che suo figlio è bloccato proprio lì, dove si è diffusa l’epidemia.