Coronavirus, il racconto di Iva Zanicchi a Domenica In spiazza la conduttrice Mara Venier: ecco cos’è successo, le parole della cantante, che ha compiuto 80 anni.

Poco fa è cominciata una nuova puntata di Domenica In, che come sempre terrà compagnia al pubblico con le emozionanti interviste di Mara Venier a tutti i suoi ospiti. La prima ad entrare nello studio è Iva Zanicchi, ospite di grande livello, che non ha certo bisogno di presentazioni. La cantante, che ha fatto la storia della musica italiana, ha da poco compiuto 80 anni e li porta davvero benissimo. Nonostante il passare del tempo, infatti, non ha perso il suo fascino e la sua eleganza, che sono ancora le sue caratteristiche principali, insieme all’inconfondibile voce. Le due si sono salutate con affetto, ridendo insieme nel ricordo del passato. Poi è stato inevitabile un passaggio sull’attualità, in particolare sul caso del Coronavirus che sta creando una vera e propria psicosi, in particolare dopo i due casi accertati in Italia. A questo proposito, Iva ha raccontato alcuni episodi che hanno davvero spiazzato Mara Venier: ecco le sue parole.

Iva Zanicchi, il racconto sul Coronavirus e Domenica In spiazza Mara Venier: ecco le sue parole

Iva Zanicchi è la prima ospite della puntata odierna di Domenica In, che come sempre sta regalando risate ed emozioni al pubblico. Prima di cominciare la vera e propria intervista, però, Mara Venier ha chiesto alla sua ospite un parere sul problema del Coronavirus, che sta spaventando l’intera popolazione mondiale. La cantante ha raccontato che qualche giorno fa si trovava in stazione e ha sentito una donna che urlava. Pensava si trattasse di una rapina o qualcosa di simile, ma poi ha scoperto che ad urlare era una donna cinese, bloccata da alcuni addetti ai lavori, che non volevano farla camminare in stazione. “C’è una vera e propria psicosi”, ha aggiunto la Zanicchi, che poi ha smorzato la tensione con una battuta. “Personalmente, quando vedo una persona cinese, gli sorrido con gentilezza, ma me la dò a gambe!”, ha detto, facendo scoppiare tutto il pubblico in una fragorosa risata, e spiazzando così anche Mara Venier, che davanti a queste parole non riusciva davvero a rimanere seria, nonostante il tema tanto delicato.

Dopo aver scherzato con Mara Venier, Iva ha anche raccontato di essere stata ospite di un hotel a Roma che si trova nella stessa strada in cui è stato chiuso l’albergo con i due casi di Coronavirus accertati. “Tranquilla, ti sto lontano”, ha detto la Zanicchi alla conduttrice, facendo ancora una volta sorridere tutto il pubblico.