Francesco Totti ha lanciato un messaggio di solidarietà alla popolazione cinese colpita dal Coronavirus: ecco le sue parole.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio la Cina. Lentamente l’epidemia si sta diffondendo anche in Europa e nel resto del mondo: sono stati registrati casi infetti a Bangkok, Tokyo, Hong Kong, Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Spagna. Le vittime, soprattutto a Wuhan, città della Cina, sono davvero tantissime: il virus ha bloccato anche i trasporti, isolando così l’Oriente dal resto del mondo. Paura ed allarmismi ormai convivono ogni giorno con tutti: molti personaggi televisivi, molti VIP, stanno provando a rassicurare l’Italia, cercando soprattutto di non trasformare la ‘paura’ in razzismo nei confronti dei cinesi. Barbara D’Urso nel suo ‘Pomeriggio Cinque’ ha fatto un meraviglioso gesto pochi giorni fa. Da poco è arrivato anche il messaggio di Francesco Totti. Ecco le parole dell’ex calciatore, idolo dell’AS Roma.

Coronavirus, Francesco Totti per la popolazione cinese: il messaggio di solidarietà

Molti personaggi televisivi, sportivi, vip in generale, stanno usando parole di solidarietà per la popolazione cinese, colpita dal Coronavirus. I personaggi famosi d’Italia e del mondo stanno usando la loro immagine e la loro notorietà per lanciare messaggi di forza e di solidarietà nei confronti della popolazione orientale che sta vivendo in isolamento un momento davvero terribile.

Francesco Totti attraverso i social ha lanciato un messaggio: “Cari amici cinesi, so che è un periodo molto particolare, mi raccomando forza e non mollate“. L’ex 10 della Roma ha voluto mandare il suo incoraggiamento sul profilo Twitter dell’ambasciata italiana a Pechino. La Cina risulta essere isolata al momento: per evitare che il virus si diffonda maggiormente non partono aerei ma soprattutto il Governo cinese ha deciso di sospendere anche le attività sportive, chiudendo le porte al campionato di calcio ed ad altre discipline come i Gran Premi.