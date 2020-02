In questa sua ultima foto su Instagram, Elisa De Panicis sposta la gonna stuzzicando i suoi fan: sotto spunta un dettaglio ‘clamoroso’.

Seppure la sua esperienza al Grande Fratello Vip sia durata pochissime settimane, Elisa De Panicis ha saputo come catturare l’attenzione su di sé. Vanta di una bellezza davvero smisurata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. È proprio per questo motivo che, sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la giovane è stata al centro di tutto e di tutti. Ancora adesso, nonostante sia stata eliminata dal gioco, la bella De Panicis riscuote un successo davvero inaudito. Soprattutto su Instagram. Dove, spesso e volentieri, condivide delle foto squisite. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, sul suo canale social, ha deciso di stuzzicare letteralmente i suoi fan. In suddetto scatto fotografico, Elisa di lascia immortalare mentre sposta la sua gonna. Al di sotto di essa, però, spunta un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Elisa De Panicis, spunta un dettaglio ‘clamoroso’ sotto la gonna

Lunghi capelli biondi, occhi chiari e una forma fisica davvero smagliante: sono questi alcune delle caratteristiche che racchiudono alla grande la bellezza di Elisa De Panicis. Nonostante la giovanissima età, la modella milanese vanta di un fascino più che unico che raro. Ed è per questo motivo che, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di poterla sfoggiare su Instagram. Come dicevamo precedentemente, infatti, sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è solita condividere degli scatti fotografici davvero fantastici. L’ultimo risale a qualche ora fa. Che, così come tutti gli altri, ha riscosso un successo immediato e, soprattutto, smisurato. In suddetto scatto fotografico, Elisa si lascia immortalare mentre si sposta la gonna del suo vestito. Insomma, ha voluto un po’ giocare, stuzzicare i suoi fan. E, dato i risultati ottenuti, sembra che abbia centrato in pieno il suo obiettivo. Tuttavia, ciò che cattura l’immediato interesse è quel ‘clamoroso’ dettaglio che spunta al di sotto della gonna. Diamoci uno sguardo insieme:

Davvero fantastica, vero? In effetti, parliamoci chiaro, non si può dire affatto nulla in contrario. Elisa è bellissima, e si vede chiaramente. Così come altrettanto chiaramente si vede quel dettaglio ‘clamoroso’. Spostato la sua gonna, infatti, la bella De Panicis fa intravedere leggermente il suo Lato B davvero da urlo. Inutile a dire, ovviamente, che la foto ha fatto ‘boom’ di likes e di commenti. Tra i quali, da come si vede nell’immagine riproposta in alto, spunta anche quello di Ivan Gonzalez.