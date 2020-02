GF Vip, scatta la passione tra Serena e Pago: prima notte ‘di fuoco’

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF Vip, è scoppiata la passione tra Serena Enardu e Pago: la prima notte di ‘fuoco’.

Sono ufficialmente e nuovamente una coppia, Pago e Serena Enardu. Dopo la fine della loro storia d’amore a Temptation Island Vip, i due sono riusciti a riappacificarsi nella casa del Grande Fratello Vip. Lui, come ben sappiamo, vi era entrato ad inizio Gennaio per provare a stare da ‘solo’. Lei, invece, soltanto pochi giorni fa per tentare di riconquistare il suo ex fidanzato. E ci è riuscita davvero alla grande. Serena e Pago, infatti, sono ritornati insieme. Com’è giusto che sia, appena terminata la diretta, i due piccioncini hanno parlato e chiarito la loro condizione. Ma non solo. Perché, a distanza di mesi dal loro ‘addio’, sembra sia scoppiata anche la passione. Stando a quanto si evince dal sito web Libero Quotidiano, sembrerebbe che tra i due ‘piccioncini’ si sia consumata una vera e propria notte di ‘fuoco’. Ecco tutti i dettagli.

Gf Vip, prima notte di passione tra Serena e Pago: cos’è successo

Ammettiamolo: sapevamo che sarebbe successo e, in effetti, così è stato. Dopo l’ottava diretta del GF Vip e l’ingresso di Serena Enardu all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata la protagonista di una notte di passione con il suo ritrovato compagno Pago. Stando a quanto riportato dal sito web Libero Quotidiano, sembrerebbe che, nelle scorse ore, i due piccioncini siano stati protagonisti di una notte ‘di fuoco’. Si legge, infatti, che, appena messi a letto, la coppia si sia iniziata a scambiare baci, abbracci e carezze. Fino poi addirittura ad ‘immergersi’ sotto le lenzuola per circa 20 minuti. Insomma, cose del tutto normali. Soprattutto per una coppia che, dopo quasi un anno, fa la pace.

Ovviamente, non sappiamo cosa sia realmente successo al di sotto delle coperte. Basti pensare, però, che, nonostante diversi mesi dal loro addio, la coppia sembra aver ritrovato quella serenità e complicità di cui Serena sentiva la mancanza.

L’ingresso di Serena non è passato inosservato

L’ingresso nella casa del GF Vip di Serena Enardu non è assolutamente passato inosservato. Nonostante sua sorella e la sua famiglia non abbiano affatto nascosto la loro gioia nel rivedere la giovane Enardu di nuovo insieme a Pago, c’è chi, invece, si è scagliato apertamente contro questo incontro. Parliamo di Giovanni Conversano. Che, ancora una volta, ha lanciato una chiara e dura frecciatina alla sua ex fidanzata.