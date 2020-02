Domenica in, Mara Venier ha avuto un malore: interviene il medico

Mara Venier colta da un malore a Domenica In, necessario l’intervento del medico: cos’è successo alla conduttrice Rai nell’ultima puntata

Domenica in, Mara Venier è stata colta da un malore. In realtà, dai primi momenti in cui è andata in onda la puntata di oggi, 2 febbraio 2020, tutti avevano già avvertito che la conduttrice non era al top della condizione fisica. Come aveva già reso noto lei stessa, l’influenza la stava mettendo davvero a dura prova. Tuttavia, quello che è successo dietro le quinte lascia tutti di stucco. Sì, perché si parla di un vero e proprio malore per cui è stato necessario l’intervento dei medici. Cos’è successo? E’ il caso di allarmarsi? Cosa sappiamo fino ad ora?

Domenica in, Mara Venier ha avuto un malore: intervengono i medici

“Mi sono sentita svenire”, queste le parole di Mara Venier a Domenica in quando ha svelato di essersi sentita male dietro le quinte. E’ stato necessario, come detto, l’intervento dei medici per far tornare la situazione sotto controllo. Come sempre, Mara era al timone della sua trasmissione. Stava conducendo il programma, ma avvertiva che qualcosa non andava. Così, ecco che parte la pubblicità e proprio mentre partono le immagini, si sente la Venier che dice: “La voce è andata…e non solo quella”. Così, al termine degli spot pubblicitari, la padrona di casa è tornata all’intervista con Gianluca Grignani. Anche lui si è accorto che non stava andando proprio tutto secondo i piani e lei, così, ha spiegato: “Sai non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché mi sentivo di svenire, è dovuto venire il medico”. Per sdrammatizzare, infine, la conduttrice ha scherzato: “Ma poi mi sono detta: ‘chi conduce Domenica In?’ Mi hanno dato qualche cosa, non so cosa sia e ora sto benissimo, sono tutta friccicarella”.

Insomma, un momento di vera apprensione per i telespettatori che hanno visto una Mara Venier provata come non mai. La ‘zia d’Italia’, come lei stessa ama definirsi, non è mai apparsa così stanca e fuori forma. Anzi, è sempre allegra e pimpante. Di sicuro, non basterà un po’ d’influenza per fermarla. La conduttrice, infatti, poi è andata avanti con la trasmissione senza dare troppo peso a quello che le era successo poco prima. Che grinta!