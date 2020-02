Rosa Perrotta stupisce i fan con l’ultimo post pubblicato su Instagram: cambio look improvviso, poi la rivelazione sorprendente.

Tra le troniste di Uomini e Donne, lei è stata in assoluto una delle più amate. Parliamo di Rosa Perrotta, che nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto quello che è diventato l’uomo della sua vita e il padre del suo piccolo Domenico. Una famiglia speciale, quella di Rosa e Pietro Tartaglione, circondata dall’affetto dei numerosissimi fan che li seguono ormai da anni. Li seguono soprattutto sui social, in particolare Instagram, dove Rosa può contare su un milione e 600 mila followers. La bellissima campana ama condividere con loro foto e video delle sue giornate, da scatti lavorativi agli attimi in famiglia con Pietro e ‘Dodo’. E, qualche ora fa, Rosa ha spiazzato tutti con l’ultimo post pubblicato su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne rivoluziona il suo look, mostrandosi a tutti con un nuovo taglio. Ma, nella didascalia al post, spunta una sorprendente rivelazione. Diamo un’occhiata.

Rosa Perrotta, cambio look per l’ex tronista: cosa ha fatto ai capelli?

Dopo Uomini e Donne, Rosa Perrotta può contare su un vero e proprio esercito di fan. In tv la vediamo spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso, ma è sui social che Rosa è una vera e propria star. In particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che, qualche ora fa, l’ex tronista ha mostrato a tutti il suo sorprendente cambio look. Nelle foto apparse sul suo profilo, Rosa si trova a Milano e indossa un magnifico abito da sera. Ma a catturare l’attenzione di tutti è il suo nuovo taglio: i suoi capelli sono decisamente più corti di come siamo abituati a vederli. Ma, nella didascalia al post, spunta un hashtag ‘rivelatore’: “fakebob’, scrive la Perrotta, specificando che non è un reale taglio corto. Date un’occhiata al post che ha scatenato i followers:

Boom di likes e commenti per il post pubblicato da Rosa. Una pioggia di complimenti per l’ex tronista, che ha conquistato tutti con la sua eleganza e il suo ( finto) taglio corto! E voi cosa aspettate a seguire la Perrotta su Instagram? Non ve ne pentirete!