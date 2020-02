Qualche ora fa, Taylor Mega ha raccontato ai suoi followers di un brutto imprevisto capitatole appena ritornata dalle Maldive: ecco cosa è successo.

È stata una vacanza davvero fenomenale alle Maldive per Taylor Mega. In questi ultimi giorni, insieme al rapper Tony Effe, la giovane influencer è stata la protagonista di un soggiorno da sogno in un posto davvero paradisiaco. Lo testimoniano, come raccontato in diversi nostri articoli, le continue foto che, spesso e volentieri, la bella Mega ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Purtroppo, però, appena ritornata a Milano, Taylor è stata la protagonista di un ‘brutto’ imprevisto. A svelarlo è stata la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories, ha raccontato ai suoi followers di questo spiacevole inconveniente. Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, vediamo nei minimi dettagli cosa è successo all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Taylor Mega, brutto imprevisto appena ritornata dalle Maldive: cos’è successo

È ritornata a Milano, Taylor Mega. Dopo una fantastica vacanza alle Maldive, la giovane influencer è ritornata a casa. Purtroppo per lei, però, il rientro non è stato affatto facile. Perché, stando a quanto raccontato dalla diretta interessata su un’Instagram Stories, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stata protagonista di un ‘brutto’ imprevisto. Cosa le sarà mai successo? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, nulla di grave. Piuttosto, a poche ore dal suo ritorno in Italia, Taylor sta iniziando ad avvertire i primi ‘problemini’ con il jet lag. Infatti, come raccontato sul suo profilo social, l’influencer si è addormentata alle quattro e mezza del pomeriggio e si è svegliata intorno alle mezzanotte. Insomma, un sonnellino più che profondo, c’è da ammetterlo. ‘Nel mentre, sono arrivata a Ferrara’, dice Taylor.

La sua vacanza, quindi, è stata davvero formidabile. Purtroppo, però, adesso si iniziano ad avvertire i ‘postumi’ del fuso orario e del jet lag. Tuttavia, Taylor non si ‘abbatte’ affatto. Nonostante la stanchezza e il sonno, subito dopo ha deciso di ritornare a Milano. Non sappiamo per quale motivo l’influencer abbia deciso di recarsi a Ferrara. Fatto sta, appena terminato il tutto, ha deciso di ritornare a casa. ‘Visto che sono ancora in jet lag, abbiamo deciso di ritornare a casa: Milano Ferrara, Ferrara Milano. E stamattina alle cinque sono ritornata da Malè’, dice Taylor nella sua successiva Instagram Stories.

Taylor è ritornata con Tony Effe?

Come raccontato in un nostro recente articolo, Taylor non era affatto da sola a godersi di questa splendida vacanza alle Maldive, bensì era in compagnia di Tony Effe. Che siano ritornati insieme? Questo non lo sappiamo con certezza. Nonostante ci siano diversi indizi che convalidano tale tesi, non c’è stata ancora alcuna conferma.