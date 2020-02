Vanessa Incontrada, il messaggio per i fan a poche ore dalla prima puntata di Come una madre, la nuova fiction di Rai Uno.

È una delle attrici e conduttrici tv più amate di sempre. Parliamo di Vanessa Incontrada, che di recente ha emozionato tutti alla conduzione di 20 anni che siamo italiani, al fianco di Gigi D’Alessio. La showgirl mette d’accordo davvero tutti: bella, simpatica e soprattutto semplice, in molti volevano fortemente la sua presenza sul Palco dell’Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma la Incontrada ha commentato l’esclusione dall’evento con poche e semplici parole: nella sua mente, ora, c’è solo la sua nuova fiction, Come una madre, che partirà proprio questa sera 2 febbraio 2020, su Rai Uno. A poche ore dalla prima puntata, Vanessa pubblica un post sul suo profilo di Instagram. Con un messaggio per i suoi followers. Diamo un’occhiata.

Vanessa Incontrada su Instagram: il messaggio per i fan a poche ore dalla prima puntata di Come una madre

Partirà questa sera alle ore 21 e 25 su Rai Uno “Come una madre”, la nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada. Nel cast, anche Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Marco Cocci e Simone Montedoro. La fiction narra la storia di Angela Graziani, una madre che ha subito lo straziante dolore della perdita di un figlio, a causa di un incidente stradale. La sua vita si complicherà ulteriormente quando Elena, sua vicina di casa, verrà assassinata davanti ai suoi occhi: Angela sarà accusata della morte di Elena e non avrà altra scelta che scappare. A poche ore dalla messa in onda della puntata, Vanessa Incontrada manda un messaggio ai suoi numerosissimi followers di Instagram. Ecco il post apparso poco fa sui social:

“Vedrete una donna, semplicemente una donna”. È così che l’attrice spagnola presenta il suo personaggio, nel post pubblicato poco fa su Instagram. Un post in cui invita i fan a seguire la puntata e, a quanto pare, in tanti non vedono l’ora. La foto è stata letteralmente invasa dai commenti dei followers. Eccone alcuni:

L’attesa è davvero tanta per la prima puntata di Come una madre, che, con ogni probabilità, si rivelerà un successo. E voi, seguirete Vanessa Incontrada in questa nuova ‘avventura’?