Durante la puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso, Rita Rusic si è scagliata nuovamente contro Adriana Volpe: le dure parole in diretta televisiva.

Ospite della puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso è stata Rita Rusic. Che, a pochi giorni dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare nello studio televisivo di canale 5 della sua esperienza televisiva. E non solo. La sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, lo sappiamo, non è assolutamente passata inosservata. Non soltanto per il confronto con Valeria Marini, ma anche per lo scontro con Adriana Volpe di qualche giorno fa. È proprio per questo motivo che, con Barbara D’Urso, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Ed, in particolare, sull’ex conduttrice della Rai. Ecco le dure parole della Rusic.

Live-Non è la D’Urso, Rita Rusic Vs Adriana Volpe: le dure dichiarazioni

Non sembrano nutrire simpatia reciproca, Adriana Volpe e Rita Rusic. Ne abbiamo avuto prova durante il loro percorso al Grande Fratello Vip, ma ne abbiamo avuto conferma qualche ora fa. Quando, ospite di Live-Non è la D’Urso, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha riservato delle dure parole per l’ex conduttrice della Rai. Come raccontavamo precedentemente, a pochi giorni dalla sua uscita dalla casa, Rita ed Adriana sono state protagoniste di un acceso diverbio. È proprio per questo motivo che, in occasione della sua ospitata nello show della domenica sera di Barbara D’Urso, la bella Rusic è ritornata a parlare di lei.

‘Non ti piace lei?’, le chiede Barbara D’Urso. Immediata è stata la risposta della Rusic. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha detto: ‘Lei si sente più importante dal punto di vista, ha visto in me una rivale. E poi è una donna in un momento difficile, perché non lavora, e qui c’è tutta la sua vita’. Insomma, dichiarazioni davvero dure, c’è da dire. Ma adesso cosa accadrà? Magari, un ulteriore confronto tra le due donne?