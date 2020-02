In conferenza stampa di presentazione a Sanremo 2020, Fiorello ha fatto una rivelazione intima su Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo: ecco le parole del conduttore.

E’ in corso la conferenza stampa di presentazione a Sanremo 2020: alla vigilia del Festival più famoso d’Italia sono presenti Amadeus, conduttore e direttore artistico della settantesima edizione dello show, Fiorello ed il il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. I concorrenti in gara sono pronti ed anche i super ospiti che quest’anno faranno il loro ingresso sul palco dell’Ariston: pronte anche le dieci splendide vallette che affiancheranno Amadeus in questa nuova avventura. Lo speaker e conduttore televisivo Fiorello ha preso parola durante la conferenza ed ha fatto una rivelazione ‘intima’ sul famoso volto di Rai Uno e sua moglie, Giovanna Civitillo. Ecco le sue parole.

Fiorello, la rivelazione ‘intima’ su Amadeus e Giovanna: ‘Sono attaccati alla mia camera’

“Amadeus e Giovanna sono attaccati alla mia camera e c’è un silenzio assoluto” sono le parole dello speaker radiofonico e famoso conduttore televisivo: “Perchè a Sanremo si dorme” è stata la replica immediata di Amadeus. Fiorello ha poi aggiunto “Nel ’95 era diverso perchè c’erano Baudo e la Ricciarelli”. Battute simpatiche e scherzose per stemperare l’ansia: domani comincia il Festival con la 70 esima edizione. E’ lo show della musica italiana e nel nostro paese è davvero famoso, amato ed importante: quest’anno il timone lo prenderà Amadeus, prima sua esperienza al Festival, e sarà affiancato da dieci vallette.