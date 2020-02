Amadeus Sanremo, conferenza stampa: la gaffe del sindaco sul conduttore

Amadeus è alla conferenza stampa di Sanremo 2020, arriva la gaffe del sindaco: simpatico siparietto tra i due

Sanremo 2020, al via la conferenza stampa che vede la partecipazione di Amadeus, conduttore del Festival, e il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che è il primo a prendere la parola. Ma non sono gli unici a parlare oggi. Come riportato anche da Tvblog.it, ci saranno anche diversi altri ospiti come il direttore e vice direttore di Rai1 Stefano Coletta e Claudio Fasulo. La conferenza stampa inizia, come detto, con il sindaco di Sanremo e c’è subito qualcosa che non va. Un imprevisto che ci ha regalato un simpatico siparietto tra Amadeus ed il sindaco. Vediamo insieme cosa è successo e di cosa stiamo parlando.

La gaffe del sindaco di Sanremo su Amadeus

Come detto, è il sindaco di Sanremo ad aprire la conferenza stampa. Prende parola ed ecco che spunta la prima gaffe: “Amedeus”, anziché Amadeus. Come è evidente, per una sola lettera, ha sbagliato il nome del conduttore del Festival di quest’anno. Così, Amadeus sottolinea: “Sindaco, proprio non ti viene, lascia stare”. Un piccolo siparietto molto simpatico che ha regalato un sorriso al vasto pubblico di giornalisti lì presenti per l’attesissimo evento. Durante la conferenza, si sono susseguiti interventi di personaggi importanti per Sanremo 2020. Antonio Marano, di Rai Pubblicità, ha dichiarato: “Sanremo è il nostro SuperBowl”. Amadeus, invece, dice chiaramente: “Sono felicissimo di essere qui, è realmente emozionante. Il bambino che è in me ama molto il Festival di Sanremo. Ci appartiene, io e il direttore Coletta siamo grandi fan del Festival”.

Insomma, come vediamo, c’è grande attesa per quello che sarà il Festival di Sanremo 2020. Tra polemiche, tante polemiche e critiche, adesso, però, non si vede l’ora che inizi. Ci sono tante proposte ed altrettanti cantanti che sono intrepidi di far ascoltare la propria musica e di esprimersi davanti al pubblico più importante in quest’ambito. Il vincitore sarà soltanto uno: chi, secondo voi?