Amici 19, Federico Petrucci si confessa: “Ho sofferto”

Federico Petrucci, allievo della scuola di Amici 19, si confessa di fronte al maestro Timor: “Ho sofferto, ho paura”, ecco le sue parole

Si avvicina il serale della diciannovesima edizione del talent show Amici. Alcuni allievi hanno già ricevuto la maglia per il serale, gli altri invece devono continuare a lavorare sodo. Sono rimasti solo sei posti ed è evidente che qualcuno dovrà abbandonare la scuola del talent show. Nella scorsa registrazione, ad esempio, c’è stata l’eliminazione a sorpresa di Devil Angelo. Nelle prossime puntate saranno assegnate nuove maglie per il serale e di conseguenza ci saranno nuove eliminazioni. I professori del talent show stanno spronando gli allievi rimasti affinché tirino fuori tutto il loro carattere e soprattutto il loro talento. Nel daytime del programma andato in onda oggi, il maestro Timor Steffens ha avuto un confronto con il ballerino Federico.

Amici 19, Federico Petrucci si confessa

Federico è uno dei ballerini della scuola di Amici che dovrà cercare di convincere i professori in queste ultime settimane. Timor ha alcune riserve nei suoi confronti: il maestro, nel daytime andato in onda oggi pomeriggio, gli ha chiesto di tirare fuori la sua storia, perchè a lui personalmente arriva ben poco. Petrucci ha confessato di fare molta fatica: “Ho paura ad esternare quello che provo“. Il professore del talent show allora l’ha incalzato: “Devi parlare quando qualcosa non ti va bene perchè ti aiuta nella danza“. Il ballerino allora ha cercato di spiegarsi meglio: “So di essere chiuso e di aver paura di far vedere alle altre persone quello che sento. Per quanto ho sofferto, ho paura”.

Anche in questo caso, però, il ballerino non ha rivelato nulla del suo passato, dunque né il professore né i telespettatori sanno per quale motivo ha sofferto. Nelle prossime puntate sapremo se il ballerino riuscirà ad ottenere la maglia per il serale del talent show.