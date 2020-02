Amici 19, lite furiosa tra due allievi: attimi di tensione nella scuola

Lite furiosa tra due allievi di Amici 19: attimi di tensione nella scuola del talent show, ecco cosa è andato in onda nel daytime

Il serale della diciannovesima edizione del talent show Amici è sempre più vicino. Nelle scorse puntate sono state assegnate quattro maglie. Restano altri sei posti per il serale, mentre tutti gli altri dovranno tornare a casa. Nell’ultima registrazione del talent show c’è stata un’eliminazione a sorpresa: Devil Angelo ha abbandonato la scuola del talent show. Il cantante campano sembrava avere molto talento, ma per i professori pare non basti per accedere al serale. Il cerchio si stringe e la tensione sale all’interno della scuola più famosa della televisione italiana.

Amici 19, lite furiosa tra due allievi

Oggi pomeriggio, come di consueto, è andato in onda il daytime del talent show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata odierna è stato mostrato cosa è successo dopo la puntata di sabato pomeriggio. L’assegnazione della maglia per il serale al ballerino Nicolai Gorodiski ha lasciato perplessi alcuni allievi della scuola. Su tutti Javier ha avuto qualcosa da ridire. Il ballerino di origini cubane, parlando con Martina, ha confessato: “Nella sfida con Talisa non meritava di vincere“. Le dichiarazioni di Javier hanno fatto inferocire Nicolai, che si è scagliato contro il suo compagno d’avventura: “Tu non hai cuore. Io capisco le persone e tu non sei puro“. Gli animi si sono accesi e gli altri allievi hanno cercato di riportare la calma. Nicolai, però, non aveva voglia di ascoltare nessuno ed ha continuato ad esclamare: “Non hai cuore. Balli tutto uguale. Perchè a Cuba non eri il primo ballerino?“.

Tra Javier e Nicolai pare ci sia anche molta competizione. Javier, prima dell’ingresso di Nicolai, era senza ombra di dubbio uno dei più bravi all’interno della scuola. Adesso dovrà giocarsela con il ballerino che ha già ottenuto il pass per il serale.