Grande Fratello Vip, anticipazioni nona puntata di lunedì 3 Febbraio: cosa accadrà

Anticipazioni GF Vip nona puntata di lunedì 3 Febbraio: cosa accadrà in questo nuovo appuntamento? Ecco tutti i dettagli.

Sono passati soltanto pochissimi giorni dall’ottava puntata del GF vip, eppure questa sera, lunedì 3 Febbraio, andrà in onda il nono appuntamento del famoso reality di Canale 5. Come al solito, Alfonso Signorini sta preparando tutto nei minimi dettagli. Stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, infatti, ancora una volta, la puntata di questa sera sarà ricca di veri e propri colpi di scena. Come al solito, saranno tantissimi gli argomenti trattati nel corso della diretta. Senza alcun dubbio, si parlerà di Serena Enardu e di Pago. Ma, ovviamente, anche dei nominati. E non solo. Siete curiosi di scoprire tutto nel minimo dettaglio? Diamoci uno sguardo più da vicino.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 3 Febbraio

Una cosa è certa: la nona puntata del GF Vip sarà davvero indimenticabile. Come al suo solito, Alfonso Signorini ha l’obiettivo di regalare una diretta del suo reality più che incredibile. Come dicevamo precedentemente, infatti, i colpi di scena saranno davvero tantissimi. Così come altrettanto numerosi saranno gli argomenti trattati. Di che cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Serena Enardu e Pago: senza alcun dubbio, si parlerà di loro. Sono passati pochi giorni dall’ingresso in casa dell’ex tronista, per questo motivo Signorini vorrà sapere come sarà andata per lei. E, soprattutto, come va il suo rapporto con Pago dopo diversi mesi separati;

senza alcun dubbio, si parlerà di loro. Sono passati pochi giorni dall’ingresso in casa dell’ex tronista, per questo motivo Signorini vorrà sapere come sarà andata per lei. E, soprattutto, come va il suo rapporto con Pago dopo diversi mesi separati; Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i due sono molto vicini, in questi ultimi giorni. Chissà, ci sarà qualcosa che dovremo sapere?;

i due sono molto vicini, in questi ultimi giorni. Chissà, ci sarà qualcosa che dovremo sapere?; L’eliminato: al ballottaggio vi sono: Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, Carlotta Maggiorana e Michele Cucuzza. Chi di questi, quindi, verrà escluso dal gioco?;

al ballottaggio vi sono: Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, Carlotta Maggiorana e Michele Cucuzza. Chi di questi, quindi, verrà escluso dal gioco?; Nuove nominations: non possono assolutamente mancare. Chi tra quelle palesi e chi quelle in confessionale, ciascun concorrente dovrà fare il nome del proprio eliminato;

non possono assolutamente mancare. Chi tra quelle palesi e chi quelle in confessionale, ciascun concorrente dovrà fare il nome del proprio eliminato; Nuovo ingresso in caso: stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che, questa sera, entrerà in casa Eva Robins pronta a fare delle rivelazioni scottanti su uno degli inquilini.

Insomma, una puntata ricca di emozioni. Noi non vediamo l’ora di seguirla, voi? L’appuntamento è il solito: ore 21:40 su Canale 5.