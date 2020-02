Qual è il prezzo per un biglietto per il Festival di Sanremo 2020, dove e come acquistarlo. Cosa sapere per partecipare alla kermesse del Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio.

Partecipare al Festival di Sanremo è un’emozione unica, soprattutto per i fan della musica e della canzone italiana. Entrare al teatro Ariston durante la kermesse condotta da Amadeus, però non è semplice. I biglietti, infatti, per assistere a una o a tutte le serate del festival vanno acquistati per tempo. Alcuni li prenotano già di anno in anno nonostante i prezzi non siano particolarmente economici. Anzi. Quanto costa allora acquistare un biglietto per il Festival di Sanremo?

Quanto costa un biglietto per il Festival?

Ci sono tante opzioni diverse: abbonamenti o biglietti singoli e potrete scegliere quelli che maggiormente vi aggradano. Come riporta Adnkronos il prezzo degli abbonamenti fissato con il Comune di Sanremo per assistere alle serate del Festival di Sanremo in galleria è di €672. Comprende ovviamente tutte le serate. L’abbonamento per la platea invece è di €1290. Se volete invece andare solo a una serata, a patto che non sia l’ultima, il costo del biglietto di €180, mentre per l’ultima serata, se doveste riuscire a trovarli ancora, il prezzo di un biglietto in platea è di €660. Si scende un pochino in galleria, perché per le prime quattro serate il costo è di €100, mentre per l’ultima serata il costo di un biglietto in galleria è di €320.

Da un paio di anni a questa parte ormai il biglietto è nominativo, quindi proprio sul ticket verrà stampato il vostro nome, cognome, luogo e data di nascita per assicurare una maggiore protezione e maggiori controlli all’interno del teatro Ariston.

Come fare a comprare un biglietto per Sanremo 2020

Una volta capiti i prezzi se volete comprarli o tentare vedere se ce n’è ancora qualcuno disponibile dovete fare una richiesta scritta al sito ufficiale del teatro Ariston dedicato alla kermesse oppure telefonare al botteghino. Chiaramente a ora è un po’ una Mission Impossible.

Si possono scegliere i posti?

I posti poi non potete scegliere voi, ma sono assegnati dalla biglietteria sulla base dell’ordine di registrazione e nei settori chiaramente assegnati dalla Rai che sono a disposizione del pubblico.

Ci sono anche poi dei posti riservati per le persone con disabilità motorie. Sono prive di seduti perché lo spazio vuoto sarà occupato dalla carrozzina e accanto generalmente c’è un posto per l’accompagnatore. Per ogni serata ci sono 4 posti in platea per persone con disabilità e altrettanti con per gli eventuali accompagnatori.