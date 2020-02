Chi è Eva Robin’s: età, amori, canzoni e curiosità sulla vita privata

Chi è Eva Robin’s? Per chi non conoscesse la cantante, ecco la sua età, gli amori, le canzoni e le curiosità sulla vita privata

Roberto Maurizio Coatti, Cassandra o più comunemente Eva Robin’s: sono le tre personalità che convivono in un personaggio celebre soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Il nome all’anagrafe è appunto Roberto Coatti, il nome d’artista, o meglio da cantante, è Cassandra, ma da tutti è conosciuta come Eva, come Eva Kant del fumetto Diabolik, Robin’s, come lo scrittore Harlod Robbins. Nata maschio il 10 dicembre del 1958 (età: 61 anni) a Bologna, ma maggiormente incline al genere femminile. Ha dichiarato di aver assunto ormoni senza avere come meta la transazione al genere femminile. Per chi non conoscesse ancora la cantante e personaggio televisivo, di seguito vi parliamo un po’ della sua carriera, dei suoi amori e delle curiosità sulla vita privata.

Chi è Eva Robin’s?

Eva fa il suo ingresso nel mondo dello spettacolo come corista in una tournée di Amanda Lear e nello stesso periodo incide il suo primo brano, Disco phanter, con il nome d’arte di Cassandra. Nel 2002 ha composto il suo secondo brano, La rosa. Dalla musica passa al cinema e prende parte a numerose pellicole del genere thriller e commedia, lavorando con registi del calibro di Damiano Damiani, Simona Izzo e Dario Argento. Le pellicole di maggior successo sono senza dubbio Tenebre di Argento e Belle al Bar di Alessandro Benvenuti, per la quale riceve anche una candidatura al Nastro d’Argento. Nel 1991 desta scalpore la sua presenza nel cast di Primadonna, programma in onda su Italia Uno. Le associazioni cattoliche ritennero che la Robin’s, in quanto ermafrodito (termine usato allora per indicare un transgender), fosse un personaggio non consono per un programma in onda nella fascia protetta. Boncompagni e Irene Ghergo, però, ribadirono la loro scelta e diedero fiducia alla Robin’s. Negli anni Duemila è tornata a lavorare in televisione con la serie televisiva Il bello delle donne.

Vita privata

Non è mai stata legata sentimentalmente ad un uomo o ad una donna, ma nel corso della sua carriera ha avuto diversi flirt con personaggi famosi. Su tutti quelli con Vittorio Sgarbi, che ha dichiarato in una trasmissione di Barbara D’Urso di avere avuto un rapporto con lei ed un’altra attrice molto famosa, e con Antonio Zequila. Di recente, intervistata da Caterina Balivo nel programma Vieni da me, ha annunciato di voler sposare la donna con la quale è legata da circa venticinque anni, ma non ha voluto svelare la sua identità.