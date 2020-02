Conferenza stampa Sanremo 2020, Fiorello senza freni su Amadeus: “E’ diventato un mostro”, ecco a cosa si riferiscono le sue parole nel dettaglio.

Sanremo 2020 è ormai alle porte. A poche ore dall’esordio della settantesima edizione del Festival, si sta tenendo la consueta conferenza stampa della vigilia. Accanto ad Amadeus, conduttore e Direttore Artistico del Festival, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che ha fatto anche una gaffe proprio nei confronti del conduttore, Stefano Coletta e Claudio Fasulo, rispettivamente vicedirettore e direttore di Rai 1, e Fiorello, che ha fatto un’incursione, regalando tanti siparietti imperdibili, in particolare con Amadeus. Lo showman ha colto anche l’occasione di parlare senza freni del conduttore, suo grande amico, facendo riferimento alle polemiche che ci sono state negli ultimi mesi dopo le sue parole su Francesca Sofia Novello: ecco cos’ha detto Fiorello.

Fiorello senza freni su Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo: “E’ diventato un mostro”

Durante la conferenza stampa organizzata alla vigilia del Festival di Sanremo, Fiorello ha fatto un’incursione e ha colto l’occasione per fare riferimento alle polemiche contro Amadeus, sempre utilizzando la sua ironia. “Amadeus mi ha scelto perché sono bello, vuole che stia accanto a lui, avanti e indietro”, ha scherzato, riferendosi chiaramente alle dichiarazioni del conduttore su Francesca Sofia Novello, che hanno alzato un vero polverone intorno a lui. “Amadeus è la persona più buona che conosca, ma la potenza del Festival di Sanremo l’ha trasformato in un mostro”.

Fiorello non ha avuto peli sulla lingua e ha difeso a spada tratta l’amico Amadeus, che a suo dire avrebbe peccato di ingenuità dicendo alcune frasi, che poi sarebbero state ingigantite dalla potenza mediatica di Sanremo. Proprio a proposito della buona fede del conduttore, Fiorello ha ricordato un episodio di quando i due erano insieme in un club a Ibiza e Amadeus è salito su un cubo per ballare e scatenarsi, senza accorgersi che accanto a lui c’erano due ballerini altissimi che si esibivano completamente senza vestiti. “Quando li ha visti, è scappato. Lui è così, non se ne accorge”, ha aggiunto Fiorello. Del resto, l’amicizia che lega i due showman non è una cosa nuova. Anche nei giorni scorsi Fiorello aveva dimostrato il suo affetto ad Amadeus pubblicando su Instagram il suo pass per Sanremo, con sopra scritto ‘amico del conduttore’.

Anche Amadeus ha fatto un breve passaggio sulle polemiche di questi mesi, dicendo che non lo hanno ferito particolarmente, perché lui è sempre stato concentrato sul lavoro. Il conduttore, però, ha colto l’occasione per ringraziare la Rai, che lo ha sempre sostenuto.